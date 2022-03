Ukraine-Hilfe: Spenden aus Sachsa und Walkenried übergeben

Die Aktion ist gelungen, die Südharzer Hilfe für die Ukraine wurde übergeben: Der Walkenrieder Rene Teutscher startete, wie angekündigt, am späten Nachmittag des 3. März, mit einem vollgepackten Auto und großem Anhänger in Richtung Polen.

Etwas außerhalb von Breslau hatte er dann sein Ziel erreicht, dort befindet sich ein großer Umschlagplatz des Roten Kreuz in Polen, zu dem der Walkenrieder durch Kontakte die Kooperation aufgenommen hatte.

Hilfsgüter aus dem Harz kommen nach Schytomyr

Angekommen an der großen Lagerhalle wurde abgeladen und die zahlreichen Kisten und Kartons, beladen mit allerlei medizinischem Material wie Erste Hilfe-Kästen, Verbandsmaterial, Einwegspritzen oder antiseptischem Spray, kamen in einen gesonderten Transport. Dessen Ziel war die Stadt Schytomyr in der Ukraine. „An der Grenze selbst wäre das wohl mit dem Abgeben schwierig geworden“, sagt Rene Teutscher und zeigt sich zugleich beeindruckt von dem Ablauf und dem Engagement in Polen. „Die machen das richtig gut. Alles wird komplett ohne staatliche Hilfe nur durch Freiwillige organisiert und abgewickelt“, beschreibt er seine Eindrücke.

In der Lagerhalle bei Breslau werden die Güter sortiert. Foto: Rene Teutscher / Privat

Selbst beim Sortieren der Hilfsgüter in der großen Lagerhalle bei Breslau kamen immer wieder Flüchtlinge aus der Ukraine vorbei, denen mit Lebensmitteln, Kleidern und anderem geholfen wurde. Aufgrund der guten Organisation vor Ort und der zahlreichen Spenden im Südharz hatte sich der Walkenrieder auch dazu entschlossen, 350 Euro aus der Sammlung dem Roten Kreuz zu geben.

Windeln für Kinder fehlen aktuell

„Die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer vom Roten Kreuz kaufen dann gezielt Sachen, die den Menschen in der Ukraine fehlen, die ihnen helfen können.“ Aktuell seien dies vor allem Windeln für Kleinkinder.

Teutscher zeigt sich auch tief bewegt von der Spendenbereitschaft der Menschen im Südharz und dankt diesen noch einmal für ihre vielfältige Unterstützung.