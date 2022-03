Bad Sachsa. Die Verwaltung soll prüfen, ob kleinere Flickarbeiten nicht in Eigenregie oder mit Nachbarkommunen vorgenommen werden können.

Die Entwicklung von mehrjährigen Straßenschäden sind im Stadtgebiet von Bad Sachsa, wie hier in der Mosebergstraße/Ecke Amselweg allzu oft zu sehen.

Schlaglöcher im Südharz Straßenflick: SPD Bad Sachsa will mehr Arbeit in Eigenregie

Zur anstehenden Sitzung des Bauausschusses der Stadt Bad Sachsa am Montag, dem 7. März, hat die SPD-Fraktion den Antrag gestellt, dass die Verwaltung prüfen solle, ob Straßenausbesserungen (Flickarbeiten) in Eigenregie durch die Stadt oder in Form einer interkommunalen Zusammenarbeit mit den anliegenden Gemeinden durchgeführt werden können.

„Hintergrund des Antrages ist, dass in den vergangenen Jahren der Unmut der Bevölkerung über andauernde Schäden, wie zum Beispiel tiefe Schlaglöcher in unseren kommunalen Straßen, zurecht zugenommen hat. Flickarbeiten werden oft erst nach Wochen bis Monaten vorgenommen. Dies liegt unter anderem daran, dass seitens der Verwaltung nur eine Straßenbau-Firma beauftragt werden konnte, bei der die Straßenausbesserung in der Stadt Bad Sachsa augenscheinlich nicht die höchste Priorität genießt“, heißt es in einer Stellungnahme der Fraktion.

Eigenregie oder IKZ als Option

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Frank Kellner führt weiterhin dazu aus: „Auftretende Schäden müssen sehr kurzfristig behoben werden, um größere Folgeschäden zu verhindern. Die Vergabesituation und die auf dem Markt befindlichen Firmen verhindern allerdings die schnelle Durchführung von Reparaturen. Die Verwaltung muss prüfen, ob wir zukünftig kleinere Flickarbeiten nicht in Eigenregie durchführen können. Weiterhin soll die Verwaltung prüfen, ob dies auch im Rahmen von interkommunaler Zusammenarbeit möglich ist. Hierdurch können wir Kosten für Technik und Personal teilen. Erst vor Kurzem wurde in der Stadt Bad Lauterberg ein ähnlich lautender Antrag behandelt.“

Mitarbeiter und Geräte nötig

Der Vertreter der SPD-Fraktion im Bauausschuss, Rüdiger Henze, ergänzt: „Ganz konkret benötigen wir zunächst Mitarbeiter mit fachlicher Kompetenz und ein Mindestmaß an technischer Ausstattung. Die Verwaltung soll deshalb prüfen, welchen Anteil der bisher fremdvergebenen Flickarbeiten wir in Eigenregie übernehmen können. Zudem muss geprüft werden, welche Ausstattung dazu notwendig wäre und ob womöglich auf technische Ausstattung von Nachbargemeinden zurückgegriffen werden kann. Vor diesem Hintergrund bietet sich die Prüfung einer interkommunalen Zusammenarbeit mit Walkenried und Bad Lauterberg an. Wir alle stehen vor den gleichen Herausforderungen und sollten diese auch gemeinsam lösen.“

Bereits im Jahr 2021 regte Henze bei einer Sitzung des Ortsrates Steina an, eine eigene Kolonne für solche Straßenausbesserungsarbeiten aufzubauen, am besten eben im Verbund mit Nachbarkommunen. Zumindest, so seine Ansicht, sollte eine solche Option geprüft werden, um sich von den Baufirmen zu emanzipieren.

Facharbeiter fehlen

Bauamtsleiter Gerhard Grundei machte dem Politiker damals aber wenig Hoffnung für solch ein Unterfangen. „Die Kolonnen, die es gibt, sind nicht ohne Grund dauerhaft ausgebucht.“ Das Problem sei, dass es weder genug Facharbeiter, noch Maschinen gebe. „Zudem verdienen sie alle in der freien Wirtschaft mehr, eine Stadt kann da als Arbeitgeber nicht mithalten.“

In der Diskussion ist das Thema Straßenflick seit langem: Im Jahr 2021 wollte die Stadtverwaltung Bad Sachsa eigentlich dem Problem mit neuer Strategie begegnen: Mehr Mittel für den Straßenflick wurden eingestellt, die Maßnahmen mit Aktionen am Kanalnetz gebündelt.

Baufirmen tauchten nicht auf

Der Erfolg war in der Bilanz aber durchwachsen, wie auch die SPD-Ratsfraktion feststellt. Und auch das Problem ist, wie von den Sozialdemokraten erörtert: Die Baufirma, die jeweils die Ausschreibung gewonnen hatte, ließ mit der Ausführung der Maßnahmen einfach auf sich warten.

Gerhard Grundei verwies darauf, dass alle Firmen im Straßenbau sich vor Aufträgen kaum retten könnten, am Rande der Belastung arbeiteten. „Aber es ist auch frustrierend, wenn Arbeiten zugesagt werden und dann niemand kommt.“

Anwohner verärgert

Bestes Beispiel war eine Flickaktion auf dem Brand. Hier hatte sich die Baufirma für Arbeiten angekündigt, Teile der Straße wurden daraufhin abgesperrt. Nachdem nach vier Wochen immer noch kein Baufahrzeug aufgetaucht war, habe man die Absperrungen wieder entfernt. „So etwas verärgert natürlich die Anwohnerinnen und Anwohner, aber auch uns“, betonte Bauamtsleiter Gerhard Grundei im Gespräch mit unserer Zeitung.

Bereits Anfang des Jahres hatte der Bauamtsleiter auch davor gewarnt, generell Mittel in der Bauunterhaltung, ob Hoch- oder Tiefbau, zu kürzen. „Unsere Straßen sind in einem jämmerlichen Zustand und die Mittel, die wir eingestellt haben, sind das unterste vom untersten, dass wir noch vertreten können. Ich kann sie als Politik nur inständig bitten, diesen Bereich bei Kürzungen im Gesamthaushalt außen vor zu lassen.“

Mittel für Straßen gekürzt

Allerdings konnte dies nicht gehalten werden. Wie Kämmerin Birgit Urban bei der Einbringung des Haushaltssatzung für das Jahr 2022 auf der Sitzung des Finanz- und Wirtschaftsausschusses der Uffestadt erklärte, habe sie wieder bei den Positionen der kommuneneigenen Infrastruktur den Rotstift ansetzen müssen. „Die Unterhaltung unseres Infrastrukturvermögens wird nur unter dem Mindestbedarf erfolgen, nur ein Bruchteil des Bedarfs kann abgearbeitet werden“, skizzierte sie die schwierige Lage.

dx