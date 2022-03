Es wird heiß im Salztal-Paradies: die Saunen öffnet wieder

Bad Sachsa. Nach dem Brand aufgrund eines Föns Anfang Februar 2020 und zwei Jahren Sanierung öffnet die Saunen im Bad Sachsaer Spaßbad am 5. März wieder.

Blick in den Ruheraum mit Harzer Motiv. Noch ist einiges zu tun.

Es darf wieder geschwitzt werden: Ab Samstag, dem 5. März, ist die Saunalandschaft des Spaß- und Erlebnisbades Salztal-Paradies wieder offiziell geöffnet. Damit endet eine lange Durststrecke, denn nach einem technischen Defekt eines Föns, der zu einem Schwelbrand am 6. Februar 2020 führte, konnte der Bereich nicht mehr genutzt werden.

Nun aber können sich Einheimische und Gäste nicht nur über eine komplett neue Saunalandschaft freuen, sondern speziell auf einen Harzer Look. Dies berichtet Thomas Döbber-Rüther, seit November 2021 neuer Geschäftsführer der Bädergesellschaft Bad Sachsa, die das Spaß- und Erlebnisbad betreibt, im Gespräch mit unserer Zeitung.

Dank für das große Engagement

Dass die Sanierung bzw. die Neuausrichtung länger dauerte, als von den meisten gewünscht, ist Thomas Döbber-Rüther bewusst, er sieht hier verschiedene Problemfelder in der Vergangenheit. Diese seien aber dank dem engagierten Team des Spaß- und Erlebnisbades, der Politik und Verwaltung und allen voran den Handwerkern und anderen Betrieben, die Sonderschichten geschoben haben, um den Eröffnungstermin zu halten, endgültig Vergangenheit.

„Wir punkten nun neben dem authentischen Interieur in Harz-Optik mit der neuen Sachsenstein-Grotte, einer zusätzlichen 70-Grad-Lichtsauna und attraktiven Eröffnungsangeboten“, erläutert der neue Geschäftsführer voller Begeisterung und Stolz. Denn gerade bei der Wahl der Baumaterialien, der Motive und der Optik habe man auf eines geachtet: Es wird der Harz gezeigt. So wurden regionale Holzarten verwendet, zwischen Harzer Birken hindurch lässt sich der Sternenhimmel an der Decke betrachten und die typischen Salzsteine schaffen eine natürliche Atmosphäre, fördern zudem Erholung und Stressabbau. Aber nicht nur das: Dank neuem Licht- und Soundkonzept, das seitens einer Fachfirma installiert wurde, wurde auch eine neue Atmosphäre der Entspannung geschaffen.

Fünf verschiedene Saunen im Angebot

Insgesamt fünf Saunen – eine angenehme Bio-Sauna, die neue entspannende Lichtsauna, eine duftende Kräutersauna und eine finnische Sauna mit Entspannungsmusik sowie eine Himalaya-Salz-Sauna mit heißem Klima – laden zukünftig wieder zum Ausspannen und Erholen bei 60 bis 100 Grad ein. Abgerundet wird das Angebot durch Kneippschläuche, Schwallduschen, eine überdachte Badegrotte im Außenbereich. Ein schönes Tauchbecken und ein Eisbrunnen lassen den Körper im Anschluss wieder angenehm abkühlen.

Thomas Döbber-Rüther ist froh, dass mit der Wiedereröffnung nun alle Teile des Erlebnisbades wieder genutzt werden können. Denn in Zukunft plant er noch einige Aktionen im gesamten Bad, der Eislaufhalle und vielem mehr.

Energieeinsparung und Inklusion im Fokus

Und ab dem 1. April wird der Fokus dann zudem auf die geplante Sanierung mit den 3,6 Millionen Euro Fördermitteln des Bundes gelegt, „mit einem speziellen Fokus auf Energieeinsparung und Inklusion“.

Aber zunächst freut er sich, dass am 5. März offiziell die Saunalandschaft wieder geöffnet wird. Wer vorab sich einmal informieren möchte, kann dies einen Tag zuvor tun: Am 4. März können sich Interessierte in der Zeit von 15 bis 19 Uhr beim Tag der offenen Tür vom Umbau überzeugen.

Sonderangebote für Einwohnerinnen und Einwohner

Und ein besonderes Bonbon hat Thomas Döbber-Rüther auch noch: „Bis zum 31. März 2022 kann der Saunabereich täglich für 1 Euro genutzt werden. Für alle Einwohner von Bad Sachsa plus 5 Kilometer Umkreis haben wir mit der Jahreskarte für 111 Euro zudem ein spezielles Goodie vorbereitet. Auch für die kommenden Monate haben wir bereits ein großartiges Programm mit wiederkehrenden Eventformaten geplant, das nach der langen Corona-Zeit allen Wasser- und Wellnessfans richtig Freude bereiten wird.“