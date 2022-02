Walkenried. Die Prädikatisierung der Kommune steht an – und die Politik will die künftige, touristische Ausrichtung Walkenrieds eingehend bewerten.

Zukunft Walkenrieds Erholungs- oder Luftkurort: Was ist Walkenrieds Zukunft?

Luftkurort oder Erholungsort – für eines wird sich die Gemeinde Walkenried wohl für die Zukunft prädikatisieren lassen. Für was genau, darüber will die Kommunalpolitik noch eingehende Informationen sammeln und diskutieren. Insofern war das Eingangsstatement von Michael Reinboth (BISS), Vorsitzender des Ausschusses für Tourismus und Kultur, gut gewählt: „Wir treffen hier heute keine Entscheidung, sondern eröffnen lediglich die Diskussion.“

Und in dieser offenbarte sich, dass die Positionen durchaus verschieden sind, letztlich einigte man sich darauf, bei der nächsten Sitzung des Gremiums ausschließlich die Prädikatisierung zu behandeln.

Eingangs erklärte Reinboth, dass es darum gehe, den besten Weg für die Gemeinde zu finden, die Entscheidungsfindung etwas dauern werde. Fest stehe aber, dass es Voraussetzungen zu erfüllen gibt, „und vor allem beim Luftkurort fallen diese uns schwer und es müsste auch viel Geld investiert werden“.

Gästebeiträge erheben

Er verwies darauf, dass der Status Erholungsort, ebenso wie der aktuelle Luftkurort, dafür sorge, dass man Gästebeiträge erheben dürfe. Aber in der Gemeinde dürfe man dies auch deshalb ohnehin erheben, da das Kloster Walkenried eine sogenannte herausragende touristische Bedeutung habe. „Das ist aber nicht der Favorit vom Vorgehen her, sondern eher der Erholungsort.“

Reinboth verwies darauf, dass beim Luftkurort Voraussetzungen wie eine Lese- und Liegehalle gegeben sein müssten. „Ich denke aber, dass der Gast von heute lieber Internet am Kloster hat, als so etwas. Aber letztlich müsse man das Für und Wider genau prüfen.“

„Gute Luft und Landschaft“

Ausschussmitglied Martin Neulen (CDU) warf ein, dass viele Beherbergungsbetriebe mit dem Prädikat Luftkurort werben. Dem pflichtete auch sein Fraktionskollege Klaus-Erwin Gröger bei. „Wir haben in diesem Bereich viel geschlampt in der Vergangenheit. Fest steht aber eines: Was wir haben, ist gute Luft und eine schöne Landschaft, mehr nicht. Das Kloster ist kein Alleinstellungsmerkmal, das reicht nicht aus.“

Insofern warb er dafür, wieder den Luftkurort zu prädikatisieren – auch mit Blick auf den erhöhten Gästebeitrag. Man müsse alles tun, um den Gästen gerecht zu werden. „Wir sehen die Zukunft der Gemeinde Walkenried im Tourismus – und nicht in der Industrie“, fügte er an.

Uneinigkeit herrschte in der Politik darüber, wie weit die Vorarbeiten für die Prädikatisierung. Nach Auffassung von Martin Neulen wollte die Politik bereits im Jahr 2021 das Projekt angehen, „es müsste also dann alles vorbereitet sein.“

Ortstermine notwendig

Dies verneinte aber Karen Ruppelt, Leiterin der Tourist-Informationen (TI) in Walkenried und Zorge. „Für die Prädikatisierung sind vor allem auch Ortstermine nötig, und diese können überhaupt erst in diesem Jahr vorgenommen werden.“

Sie zeigte sich froh über die Verzögerung, denn es gelte noch manches Problem zu lösen – allen voran rund um das Zacharias-Koch-Haus, aus dem die TI aufgrund der Schäden an der Heizung ausziehen musste. „Das kann so auf Dauer nicht bleiben.“

„Kein Rückschritt“

Sie verwies darauf, dass eine Prädikatisierung als Erholungsort im Vergleich zum Luftkurort kein Rückschritt sei. „Die Ausrichtung ist eine andere, touristischere. Wir müssen dann Anforderungen im Bereich Kultur, Veranstaltungen und so weiter erfüllen, was aber kein Problem ist.“ Sie schlug vor, in einer Videokonferenz mit dem verantwortlichen des Amtes für regionale Landesentwicklung aus Braunschweig das Thema gemeinsam mit der Politik zu besprechen. Hierzu herrschte Einigkeit seitens der Politik.

Die Prädikatisierung

In Niedersachsen sind aktuell 37 Heilbäder und Kurorte (davon vier mit Doppelprädikat), 6 Nordseebäder, 14 Luftkurorte und 52 Erholungs-/Küstenbadeorte staatlich anerkannt.

Die Anerkennungsverfahren für Luftkurorte und Erholungsorte/Küstenbadeorte werden von den Ämtern für regionale Landesentwicklung gemäß ihrer Gebietszuständigkeit wie folgt durchgeführt, im Falle der Gemeinde Walkenried von Braunschweig.

Unter anderem müssen bei einem Luftkurort folgende Gutachten/Analysen vorgelegt werden: Alle zehn Jahre eine bioklimatische Beurteilung sowie ebenfalls alle zehn Jahre ein Luftqualitätsgutachten mit normalen Anforderungen. Im Abstand von drei Jahren ist zudem eine erneute Bescheinigung darüber erforderlich, dass der Ort von Hygieneschädlingen, insbesondere von Ratten, frei ist.

Die kompletten Voraussetzungen sind hier online nachzulesen: https://bit.ly/3M5d3fU.