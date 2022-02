Hilfe für die Ukraine: Sammlung in Bad Sachsa und Walkenried

Die ersten Erste Hilfe-Kästen wurden in Bad Sachsa abgegeben. Noch bis zum 3. März läuft die Sammlung für die Ukraine in Bad Sachsa.

Die Hilfsbereitschaft und Unterstützung für die Ukraine ist nach dem Überfall der russischen Armee enorm – auch im Südharz. An mehreren Stellen wird Verbandsmaterial – bestenfalls Erste Hilfe-Kästen – sowie Einwegspritzen ab 5 Milliliter und antiseptische Sprays gesammelt, organisiert von Rene Teutscher.

Der ehemalige Walkenrieder, der jetzt in Baden-Baden (Baden-Württemberg) lebt, hat spontan mit Unterstützung verschiedener Personen aus dem Südharz, allen voran der Familie Rathmann, Inhaber des Unternehmens CHR Immobilien aus dem Klosterort, sowie Steffi Malina, Pächterin vom Freizeitzentrum, die Sammlung organisiert.

Ex-Verwandte in der Ukraine

„Ich habe das sehr spontan beschlossen, da meine Ex-Schwiegermutter in der Nähe von Kiew lebt“, erläutert er im Gespräch mit unserer Zeitung. Deshalb weiß Teutscher auch, was dringend benötigt wird – und das ist vor allem Verbandsmaterial, Einwegspritzen fünf Milliliter und antiseptische Sprays. „Natürlich werden auch Decken, Fertiggerichte und Konserven benötigt. Das kann ich aber nicht mitnehmen, da es sonst vom Gewicht zu viel Platz wegnimmt. Da gibt es zum Glück andere, die als Hilfstransporte liefern.“

Denn Rene Teutscher wird die Ergebnisse der Sammlung selbst in der Nacht vom 3. auf den 4. März in Richtung der ukrainischen Grenze bringen. Je nachdem wie viel zusammen kommt mit Auto und Anhänger, oder aber mit einem Lkw.

Sammelstelle in Bad Sachsa

Gesammelt wird das Hilfsmaterial vom 28. Februar bis zum 3. März jeweils in der Zeit von 9.30 bis 12.30 Uhr sowie 15 bis 18 Uhr in den Räumen von CHR Immobilien in der Marktstraße 69 in Bad Sachsa. Gesammelt wird für die Aktion aber nicht nur in Bad Sachsa: Das Team vom DRK Neuhof hat am 28. Februar in der DRK-Kindertagesstätte Verbandsmaterial gesammelt.

Zwei Kisten waren bereits am Nachmittag des 28. Februar gefüllt. „Manche haben extra neue Erste Hilfe-Kästen gekauft und bei uns abgegeben“, erzählt Reinhard Rathmann.

Sammlung auch in Walkenried

Und auch die Einwohnerinnen und Einwohner in der Gemeinde Walkenried können die Aktion unterstützen. Im Freizeitzentrum wird vom 28. Februar bis 2. März jeweils zwischen 8 und 10 Uhr sowie 17 und 20 Uhr Material angenommen. Dieses wird am Mittwochabend nach Bad Sachsa gebracht. Auch hier ist Rene Teutscher dankbar für die Unterstützung von Pächterin Steffi Malina. „Sie hat ein Herz aus Gold und macht alles möglich, was geht“, betont er.

Hersteller sagt Hilfe zu

Aber auch in seinem aktuellen Wohnort Baden-Baden ist die Unterstützung groß. Eine Lieferung eines Herstellers von Verbandsmaterial kommt bis zum 3. März sogar in Walkenried an.

„Ich bin sehr dankbar für die große Unterstützung in meiner Heimat, allen voran eben der Familie Rathmann, mit der ich seit 40 Jahren befreundet bin. Ohne diese könnte ich das nicht leisten.“

Geld für die Tankkosten erhalten

Dabei geht es auch nicht nur um das Verbandsmaterial selbst: Von verschiedenen Personen, unter anderem Bad Sachsas Bürgermeister Daniel Quade hat er Geldspenden erhalten, um die Tankkosten zu finanzieren. „Vielen Dank an jeden einzelnen, der hilft“, zeigt sich Rene Teutscher überwältigt von der großen Hilfsbereitschaft im Südharz.