Zorge. Ein Feuerschein auf dem Kirchberg in Zorge lässt die Feuerwehren aus Walkenried, Wieda und Zorge ausrücken.

Alarm für die Feuerwehr In Zorge: Waldbrand gemeldet, Feuerschale gefunden

Schrecksekunde am Abend: Um 18 Uhr heulten am 26. Februar in der Gemeinde Walkenried die Sirenen. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Zorge, Wieda und Walkenried waren mit dem Stichwort Waldbrand alarmiert worden.

Im Bereich des Kirchberges in Zorge wurde ein Feuerschein gemeldet. Vor Ort stelle sich heraus, dass es sich um eine Feuerschale handelte. Die Einsatzkräfte konnten somit wieder einrücken.

dx