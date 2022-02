Zebrastreifen in Walkenried bleibt vorerst gesperrt

Der Fehler ist bekannt, aber nicht wie versprochen behoben: Der Fußgängerüberweg an der Ecke Harzstraße/Hopfenhellerstraße in Walkenried ist weiterhin gesperrt, dabei sollte die Reparatur des defekten Dämmerungsschalters bereits in dieser Woche erfolgen. Doch der Vertragselektriker der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Goslar hat den Termin abgesagt, vertröstet auf Fehlerbehebung in etwa vier Wochen.

So lange wollte man seitens der Gemeindeverwaltung in Walkenried nicht warten. Nach eigener Suche fand man einen Elektriker in Gittelde, der am 28. Februar das Problem beheben soll. Dies teilte Gemeindebürgermeister Lars Deiters auf der Sitzung des Ortsrates Walkenried mit. Aber auch die Wiedereinrichtung eines Fußgängerüberweges an der Ecke Bahnhofstraße/Turmstraße bewegte die Kommunalpolitik. Zum Auftakt der Sitzung übergaben Vertreter der Elternräte der Grundschule Walkenried, der Kita und des Hortes Walkenried 319 Unterschriften, die sie im Rahmen einer Sammlung für die Neuinstallation des Zebrastreifens gesammelt hatten.

Unterschriften in guten Händen

„Ihre Unterschriften sind bei uns in guten Händen. Wir unterstützen ihr Anliegen als Ortsrat absolut und werden uns auch dazu einbringen“, betonte Ortsbürgermeister Michael Reinboth (BISS). Seitens der Elternschaft wurde noch einmal untermauert, wie wichtig an der Stelle ein Fußgängerüberweg sei – egal ob für Kinder, die zur nahen Grundschule gehen bzw. von dieser kommen, oder aber Personen, die in Richtung Verwaltung, Arzt oder Bahnhof möchten. Einfach wird das Unterfangen aber nicht. Lars Deiters erklärte, dass die Verwaltung bereits zweimal eine Verkehrszählung unternommen habe, in der Spitze 18 Fußgänger den Bereich querten in einer Stunde. „50 ist aber die magische Zahl, wobei bei einem Schulweg 30 notwendig sind.“

Man werde auch noch eine dritte Zählung unternehmen, wenn die Grundschule wieder voll besetzt sei, „da nur dann wir realistische Zahlen nachweisen können.“ Auch er betonte, dass der Verwaltung sehr daran gelegen sei, dass der Zebrastreifen, den in es in der Vergangenheit dort gegeben habe, wieder installiert werde.

„Armutszeugnis für die Landesbehörde“

Deutliche Worte fand der Ortsrat in Bezug auf die Sperrung des Fußgängerüberweges an der Ecke Harzstraße/Hopfenhellerstraße. „Es ist ein Armutszeugnis für die Landesbehörde, den Zebrastreifen einfach außer Betrieb zu nehmen - und auch traurig, dass wir noch vier weitere Wochen auf den Elektriker warten sollten“, sagte Michael Reinboth. Seiner Ansicht nach sitze man in Goslar „auf einem sehr hohen Ross, hier hilft nur öffentlicher Druck.“

Lars Deiters verwies darauf, dass die Behörde sich einer Ausschreibung bedienen müsse – und die Wahl eben auf einen solchen Handwerker gefallen sei.

Lichtanlage bei Sanierung testen

Dem entgegnete Ratsherr Tobias Mielke (CDU), dass man im Zuge der Sanierung der Ortsdurchfahrt auch die Lichtanlage des Zebrastreifens hätte sanieren bzw. testen müssen. „Wenn man das gemacht hätte, wäre der Fehler da schon aufgefallen. Dann wäre der Aufwand vermutlich auch geringer gewesen, wie jetzt.“ Sein Fazit ist eindeutig: „Es ist ein Fehlverhalten der Straßenbaubehörde.“