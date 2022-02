Schnee und Regen tun ihr Werk. Die Ruine im Oberdorf in Steina zerfällt weiter

Urteil vom Verwaltungsgericht Nach Einsturz: Ruine in Steina muss abgerissen werden

Baufällig sah das seit Jahren leerstehende Gebäude in der Straße Mitteldorf in Steina schon lange aus. Am Abend des 20. August 2021 kam es zum Äußersten: ein Teil des Fachwerkhauses, das offiziell ein Baudenkmal ist, brach gegen 20 Uhr zusammen. Nachdem die Feuerwehren aus Steina und Neuhof und ein Dachdeckerbetrieb die Reste sicherten, kam die Frage auf, wie es mit der Ruine weitergeht.

Hierzu ist nun ein Urteil gefallen: Die 2. Kammer des Verwaltungsgerichts Göttingen hat mit Beschluss vom 17. Februar im einstweiligen Rechtsschutzverfahren eine bauordnungsrechtliche Verfügung des Landkreises Göttingen vom 9. Dezember 2021 bestätigt, mit der die Eigentümer zum Rückbau des bereits teileingestürzten Gebäudes verpflichtet worden sind (2 B 245/21). Dies teilt die Pressestelle des Gerichts mit. Hiergegen hatten die Besitzer geklagt.

Erben können erneut Einspruch einlegen

Aber auch bereits vor dem Einsturz hatte es in Bezug auf die Sanierung des Hauses ein Verfahren beim Verwaltungsgericht Göttingen gegeben. Die Angelegenheit könnte aber ein weiteres rechtliches Nachspiel haben: Die Besitzer können gegen den Beschluss innerhalb von zwei Wochen Beschwerde beim Niedersächsischen Oberverwaltungsgericht in Lüneburg einlegen.

Zum Werdegang: Das betroffene Fachwerkwohnhaus wurde in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts in Steina errichtet und im Jahr 1988 in das Denkmalverzeichnis eingetragen. Im Jahr 2011 erbten die aktuellen Besitzer die bereits zu diesem Zeitpunkt sanierungsbedürftige Immobile.

Keine Reaktion auf Anfrage der Kreisverwaltung

Nachdem ein Anwohner mitgeteilt hatte, dass eine Windfeder auf den Gehweg zu stürzen drohte, wurde einer der Antragsteller im Jahr 2012 vom damals zuständigen Landkreis Osterode darauf hingewiesen, dass das Dach des Fachwerkwohnhauses zu reparieren sei. Im Jahr 2013 erkundigte sich die Behörde nach dem Sachstand, ohne, dass hierauf eine Reaktion folgte, wie die das Verwaltungsgericht Göttingen mitteilt. Im Jahr 2014 erklärten die Erben den Verzicht auf das Eigentum.

Das Haus kurz nach dem Einsturz. Feuerwehr und Dachdecker stützen es ab. Foto: Freiwillige Feuerwehr Steina

Nachdem im Jahr 2017 mehrere Dachziegel auf das Nachbargrundstück gefallen waren, verpflichtete der nun zuständige Landkreis Göttingen die Antragsteller im Februar 2019 auf Grundlage des Denkmalschutzgesetzes zur Durchführung von Sicherungsmaßnahmen. Hiergegen erhoben die Antragsteller Klage. Während des gerichtlichen Verfahrens stürzte dann am 20. August 2021 ein Teil des Fachwerkwohnhauses ein.

Statik geprüft: Haus ist nicht mehr standsicher

Der Landkreis Göttingen ließ die Gebäudereste auf seine Statik prüfen und gelangte zu dem Ergebnis, dass es nicht mehr standsicher sei. Bei einem weiteren Einsturz könnte Baumaterial auf den angrenzenden Gehweg und das Nachbargrundstück fallen. Daher teilte die Kreisverwaltung den Besitzern - nach vorheriger Abstimmung mit dem Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege – mit Bescheid vom 9. Dezember mit, dass innerhalb von vier Wochen das Fachwerkhaus bis zur Oberkante des Kellers fachgerecht zurückzubauen und der Keller des Gebäudes zu verschließen sei. Zugleich drohte er die Ersatzvornahme an.

Hiergegen haben die Antragsteller das Gericht um einstweiligen Rechtsschutz ersucht. Sie meinen, dass sie nicht in Anspruch genommen werden könnten, nachdem sie bereits im Jahr 2014 auf das Eigentum an der Immobilie verzichtet hätten. Zu diesem Zeitpunkt sei noch keine Gefahr von dem Gebäude ausgegangen. Jedenfalls seien ihnen Aufwendungen auf das Grundstück nicht zumutbar.

„Verzicht auf das Erbe ist sittenwidrig“

Den einstweiligen Rechtsschutzantrag hat das Gericht mit seinem Beschluss vom 17. Februar abgelehnt. Der Landkreis Göttingen dürfe die Antragsteller für den Rückbau in Anspruch nehmen. Der im Jahr 2014 ausgeübte Eigentumsverzicht sei sittenwidrig und daher unwirksam. Die Antragsteller hätten im Zeitpunkt des Entschlusses zur Eigentumsaufgabe mit einer behördlichen Inanspruchnahme rechnen müssen. Angesichts des mit Lichtbildern dokumentierten Zustandes und des Anwohnerhinweises auf Schäden am Dach sei von dem Gebäude schon zu diesem Zeitpunkt eine Gefahr ausgegangen, heißt es in der Mitteilung des Verwaltungsgerichts weiter.

Ein behördliches Einschreiten habe auch angesichts der Schreiben des Landkreises Osterode aus den Jahren 2012 und 2013 nahegelegen. Aufgrund dieser Umstände sei anzunehmen, dass die Antragsteller sich einer Inanspruchnahme hätten entziehen wollen. Deshalb könnten sie als Eigentümer in Anspruch genommen werden.

Kosten für Rückbau werden mit 30.000 Euro veranschlagt

Der Rückbau sei auch nicht deshalb unverhältnismäßig, weil der Beseitigungsaufwand den Restwert des Grundstückes überschreite. Ausgehend vom Bodenrichtwert liege der Grundstückswert nach dem Rückbau des Fachwerkwohnhauses und Entfall der Denkmaleigenschaft voraussichtlich über den Beseitigungskosten, die vom Landkreis Göttingen mit 30.000,- Euro veranschlagt wurden.