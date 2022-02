Für Schüler und Eltern: Päda Bad Sachsa virtuell kennenlernen

Bad Sachsa. Per Zoom-Videkonferenz können die künftigen 5. Klassen sich über das Internatsgymnasium in Bad Sachsa informieren.

Die Verantwortlichen des Internatsgymnasiums Pädagogium Bad Sachsa laden alle Interessenten ein, am Mittwoch, dem 23. Februar, um 19 Uhr an der Informationsveranstaltung für die zukünftigen Schülerinnen und Schüler der 5. Klassen teilzunehmen. Aufgrund der aktuellen Infektionslage im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie wird die Veranstaltung online als Zoom-Videokonferenz stattfinden. Die Anmeldedaten hierzu lauten wie folgt: Meeting-ID: 880 0296 9087, Kenncode: paedainfo. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden gebeten, sich mit Klarnamen anzumelden.

Weitere Informationen zur Videokonferenz nebst einer Kurzanleitung für Zoom finden Interessierte auf der Homepage unter https://www.internats-gymnasium.de. Die Leitung des Pädagogiums freut sich auf eine rege Beteiligung an dem Informationsabend sowie alle Fragen und Anregungen.

Historie der Schule

Zur Historie: Das Pädagogium Bad Sachsa ist ein Internatsgymnasium und gilt als „älteste Schule in freier Trägerschaft in Norddeutschland“. Willbrandt Rhotert erwarb am 24. Juni 1890 eine Wiese von 3.800 Quadratmetern im Ostertal und ließ darauf den heutigen Zentralteil des Pädagogium-Hauptgebäudes errichten. Im April 1891 wurde die in Roßla gegründete Schule nach Sachsa verlegt. Da im gleichen Jahr Schule und Internat eröffnet wurden, ist das Gründungsjahr des Pädagogiums also 1891.

