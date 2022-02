DRK Bad Sachsa lädt zur Blutspende ein

Bad Sachsa. Erste Aktion im Jahr 2022 findet am 16. Februar in der Oberschule Bad Sachsa statt.

Der Auftakt erfolgt: zur ersten Blutspende im Jahr 2022 lädt der DRK-Ortsverein Bad Sachsa am Mittwoch, dem 16. Februar, in der Zeit von 15 bis 19.30 Uhr wieder in die Räume der Oberschule Bad Sachsa, Ringstraße 27, ein. Die Mitglieder hoffen hierzu wieder viele Spenderinnen und Spender, gern auch Personen, die zum ersten Mal ihr Blut in den Dienst der Allgemeinheit stellen möchten, begrüßen zu können.

Die Regeln zur Aktion

Folgenden Regeln gelten für die Aktion: Blut spenden kann, wer zwischen 18 und 72 Jahre alt ist, über 50 Kilogramm wiegt und so, im Fall einer weiblichen Spenderin, keine Schwangerschaft vorliegt. Weitere Bedingungen sind aktuell, dass der potenzielle Spender weder an Husten, noch an Atemwegserkrankungen leidet, weder eine Covid-19-Diagnose hat, noch mit daran Erkrankten in Kontakt war, sowie dass sich die Person innerhalb der letzten 14 Tage nicht im Ausland oder in Coronarisikogebieten aufgehalten hat.

Grundsätzlich können Männer können nach den geltenden Richtlinien maximal sechsmal pro Jahr Blut spenden und Frauen viermal. Die Mindestwartezeit zwischen zwei Spenden beträgt 60 Tage.

Präsente für die Spenderinnen und Spender

Für Erstspender hält zudem das Team vom DRK Ortsverein ein Präsent, Wiederholungsspender (5., 15., 20. und 25. Spende) erhalten zudem vom Blutspendeteam aus Springe für ihre Bereitschaft eine Kaffeetasse. „Zudem können die Wiederholspender in dem Zeitraum vom 1. Januar bis 30. September diesen Jahres durch dreimalige Teilnahme an einer Aktion online ein Mutspender-Badehandtuch als Dankeschön beantragen, dass ihnen nach Hause geschickt“, erklären die Verantwortlichen des DRK Bad Sachsa.

Sie verweisen darauf, dass aufgrund der Corona-Pandemie weiterhin nicht das beliebte Buffet zur Stärkung nach der Spende angeboten werden kann. Dafür werden Lunchpakete verteilt, die sich in der Vergangenheit als Alternative bewährt haben.

Die nächste Blutspende findet am dann 18. Mai wieder von 15 bis 19.30 Uhr in der Oberschule Bad Sachsa statt.