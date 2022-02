Blaulicht Bad Sachsa Vandalismus in Bad Sachsa: Bürgermeister bittet um Hinweise

Unerfreuliche Nachrichten hat Bad Sachsas Bürgermeister Daniel Quade: „In den vergangenen Wochen kam es leider wieder einmal vermehrt zu Vandalismus durch den Einsatz von Spraydosen in unserer Stadt.“

Quade: „Empörender Spruch“

In einem Fall, so Quade, wurde ein historisches Motiv auf einer Fensterfront in der Marktstraße, das Teil des Projektes „Häuser erzählen Geschichte“ ist, „mit einem absolut empörenden Spruch beschmiert“.

Das Fenster sei seitens der Mitarbeiter der Verwaltung natürlich umgehend gereinigt und aufgrund des Inhaltes des Spruchs die Polizei eingeschaltet worden.

Der Verwaltungschef richtet sich daher mit einem Appell an die Einwohnerinnen und Einwohner der Uffestadt: „ Ich bitte Sie, als aufmerksame Bürgerinnen und Bürger, die Augen offen zu halten und sofern Sie sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall haben oder den/die Täter sogar kennen, melden Sie sich bitte bei der Polizei oder auch bei mir im Rathaus.“

Hinweise melden

Die Polizei ist unter 05523-952790 beziehungsweise die Verwaltung unter 05523-30030 zu erreichen.

dx