„Umweltbildung ist der Schlüssel“: Südharzer Vereine kooperieren

Sich untereinander austauschen und voneinander lernen: Mit diesen Zielen trafen sich am vergangenen Freitag auf Einladung von Peter Morich, erster Vorsitzender des Vereins „Statt Urwald- Kulturwald am Possen und Hainleite e.V.“, die Vorsitzenden waldorientierter und naturnaher Vereine.

Von einem Gewinn für alle Seiten spricht Peter Morich im Nachhinein mit Blick auf die Veranstaltung: „Die teilnehmenden Vereine arbeiten zwar in ihren eigenen Zuständigkeitsbereichen mit lokalen aktuellen Themen, aber unsere Grundausrichtungen der Vereinsziele sind ähnlich und damit vergleichbar – deshalb konnten wir viel voneinander lernen.“

Dem Wunsch nach dem gemeinsamen Austausch kamen dabei einige Vereinsvorsitzende nach: Vertreter von „Statt Urwald- Kulturwald am Possen und Hainleite e.V. (Sondershausen, Thüringen)“, „Verein Unser Wald e.V.“ (Sangerhausen, Sachsen-Anhalt), „Förderverein artenreicher Stadtwald e.V.“ (Heiligenstadt, Thüringen) und „VNK Südharz e.V.“ (Bad Sachsa, Niedersachsen) nahmen an der Zusammenkunft teil.

Corona bremst Vereine aus

„Wir als der jüngste Verein konnten den meisten Honig aus dieser Veranstaltung saugen“, ist Peter Morich überzeugt. Nach einer deftigen Stärkung mit Thüringer Grillspezialitäten begann das Treffen am vergangenen Freitag mit eine kurzen Vorstellungsrunde, der Darstellung der jeweiligen Vereinsziele und einem Überblick über die momentanen Aktivitäten des jeweiligen Vereines.

Eines stellte sich, so Vereinsvorsitzender Morich, dabei schnell heraus: Die beiden letzten Jahre mit der Corona-Problematik waren für alle Vereine ein Handicap im Blick auf die geplanten Aktivitäten. Vieles musste abgesagt werden, doch in der Stille entwickelten sich Ideen und zukunftsträchtige Projekte. „Als Ergebnis kann man zusammenfassen, dass wir einen Schwerpunkt auf die Umweltbildung legen müssen. Nur durch die Herauslösung der Menschen aus ihrem durch unterschiedliche Dinge geprägtem Leben kann man sie wieder an den Ursprung zurückführen“, betont Peter Morich.

Lernen und Erleben der Natur

Lernen in der Natur und das Erleben von Natur, so die Meinung der Teilnehmer, scheinen der Schlüssel für das Erkennen der Zusammenhänge in der Natur und des Lebens mit der Natur zu sein. So wurde herausstellt, dass das Zusammenleben von Mensch und Natur im ländlichen Raum wichtig ist. „Aber nicht das starre unter Schutz stellen ist unser Ziel: Wir möchten den Menschen mit seiner Tätigkeit und seinen Möglichkeiten integrieren.“

Denn ein von Menschenhand unberührter Urwald habe eine geringere Artenvielfalt als ein durch Fachkräfte ordentlich bewirtschafteter Kulturwald. Ein unter Schutz gestellter Wald beschäftigt keine Menschen. Und Holz, das regional verwertet werden kann, benötigt keine weiten und unökologischen Transportwege. So kamen die Vereinsvorsitzenden bei dem Treffen zu dem Ergebnis: „Umweltbildung ist der Schlüssel.“

Gemeinsame Jugendarbeit

Erreicht werden könne dies über Informationen auf entsprechende Internetseiten, die auch schon von Schulen genutzt werden. Groß sei, so Morich, auch die Nachfrage nach Themenwanderungen und Erlebnisangeboten im Wald. „Diesen Themen werden wir uns auch annehmen und nach unseren Möglichkeiten versuchen umzusetzen. Aber wir sind noch ein kleiner Verein und benötigen für dieses Vorhaben Menschen, die sich zu diesem Thema auskennen, bzw. sich zu diesem Thema engagieren möchten“, betont der erste Vorsitzende des Vereins „Statt Urwald- Kulturwald am Possen und Hainleite e.V.“.

Gemeinsam habe man deshalb im Rahmen der Jugendarbeit eine Zeltlagerveranstaltung während der Ferien ins Auge gefasst – eine Dreiländerveranstaltung. Weiterhin möchten man nach Abstimmung hierüber im Vorstand im Jahr 2024 gemeinsam ein Waldfest feiern: Vier Vereine – ein Fest. Denn die Erfahrungen aus Sachsen-Anhalt mit ihren Waldtagen würden ein großes Interesse an solchen Veranstaltungen zeigen. Somit werde das Waldfest für die Vereine eine große Aufgabe werden.

„Gemeinsam vorangehen“

„Der gegenseitige Austausch hat uns allen viel gebracht. Wir können voneinander lernen und uns gegenseitig helfen“, ist Peter Morich überzeugt.

Schnell habe sich bei dem Treffen herausgestellt, dass die Vereine untereinander kein Konkurrenzdenken haben: „Wir möchten zukünftig gemeinsam vorangehen, mit der Absicht für die Natur und den Menschen in unseren ländlichen Räumen eine Inspiration zu sein und durch unsere Arbeit Menschen jeden Alters die Natur und die Zusammengehörigkeit von Mensch und Natur ins Bewusstsein zu rufen“.