Die iPads kommen: Päda ist auf dem Weg in die digitale Zukunft

Die wohl kürzeste Gesamtkonferenz in der Geschichte des Internatsgymnasiums Pädagogium Bad Sachsa fand jetzt statt, schließlich herrschte bei dem online abgehaltenen Treffen Einstimmigkeit durch die gesamte Schulgemeinschaft: Auf der Tagesordnung stand die Einführung von iPads ab dem kommenden Schuljahr für die Schülerinnen und Schüler aller Jahrgänge von Klasse 5 bis zum Abitur im Rahmen des schuleigenen Bildungskonzeptes, was von den Lehrenden wie auch den Lernenden und ihren Eltern gleichermaßen befürwortet wurde.

Große Qualität wird geboten

„Es kann losgehen“, freute sich Schulleiter Torsten Schwark. „Wenn wir am Päda etwas machen, dann machen wir es richtig. Und dann machen wir es richtig gut!“ Er freue sich, so Schwark weiter, dass die gesamte Schule sich auf den Weg in die digitale Zukunft begebe und diese in top Qualität gemeinsam gestalte.

Screenshot während der Gesamtkonferenz. Foto: André Lang / Gymnasium Pädagogium

Dementsprechend drehten sich die Unterhaltungen in den verschiedenen Klassen in den folgenden Tagen nicht um die Halbjahreszeugnisse, sondern um genau diese digitale Zukunft.

Rucksäcke werden leichter

In der 5a sind sich alle Schülerinnen und Schüler einig, dass sie sich darauf freuen, zukünftig weniger schwere Rucksäcke ins Ostertal tragen zu müssen. „Manchmal tut mein Rücken ganz schön weh,“ erzählt Amy, „wenn wir dann nicht mehr alle Bücher mitschleppen müssen, wird das besser!“

Ihr Mitschüler Levin sorgt sich um seine Handschrift, aber Hannah beruhigt ihn und berichtet, wie „cool es ist, mit einem Stift auf dem iPad zu schreiben“ und Noel erklärt bei der Gelegenheit auch gleich, wie Airdrop funktioniert.

Umweltschutz ist ein Thema

Schwere Schulranzen sind auch in der 6b ein Thema, aber dort diskutieren die Schülerinnen und Schüler auch über den Aspekt des Umweltschutzes und freuen sich, dass sie sich ab Sommer nicht mehr das Gerät ihres Klassenlehrers teilen müssen, sondern alle ihr eigenes haben werden und denken darüber nach, was man in welchem Fach wohl damit alles machen könne.

Malia Roß, Isalie Dingfeld, Marla Zymelka und Solea Rimpler (v.l.) probieren in der 6b das iPad des Klassenlehrers aus. Foto: André Lang / Gymnasium Pädagogium

In der Klasse 9a schauen Kimi und seine Mitschüler fast schon mitleidig auf die Ausstattung des derzeitigen Informatikraums ihrer Schule und vergleichen die Geräte dort leicht grinsend mit ihrem zukünftigen Equipment.

Maßstab setzen

Paul, Schüler in der 10a und gleichzeitig engagiertes Mitglied der Schülervertretung SV, freut sich, dass das Päda anpacke und loslege, während andere nur diskutieren würden und nicht zu einem Ergebnis kämen. Er sei sich sicher, dass man so auch zukünftig einen hohen Standard in der Bildung werde halten können, meint er stolz. Stolz beschreibt ein im gesamten Internatsgymnasium vorherrschendes Gefühl, da das Pädagogium mit diesem Schritt nicht Entwicklungen hinterherlaufe, sondern vorangehe und Maßstäbe setze, hört man überall auf dem Schulgelände.

Bis zum Beginn des Schuljahres 2022/2023 sollen alle Personen an der Schule, egal ob Schüler, Lehrer, Erzieher oder anderes Personal mit iPads ausgestattet werden. Zudem werden in den Klassenzimmern neue, große Monitore angeschafft.