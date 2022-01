Impfen in Bad Sachsa Im Kurhaus Bad Sachsa wird am 25. Januar wieder geimpft

Die letzte Impfaktionim Monat Januar findet am Dienstag, dem 25. Januar, in Bad Sachsastatt. Diese findet zu der bekannten Zeit von 10 bis ca. 14.30 Uhr im Kurhausder Uffestadt statt.

Die Voraussetzungen der Aktion

Erst-,Zwei- und Booster-Impfungen sind dabei grundsätzlich ab dem 12. Lebensjahr möglich. Einzige Einschränkung: Kinder bis 16 Jahre dürfen nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten geimpft werden. Die Zweitimpfung sollte dabei drei Monate zurückliegen, bei einer Erstimpfung mit Johnson und Johnsnomuss diese vier Wochen zurückliegen. Es wird nur der Impfstoff der Firma Biontech verwendet.

Eine Anmeldung ist online beim Impfportal des Landes Niedersachsen dem Link möglich https://bit.ly/3KbUQw3 möglich.

Neue Ideen in der Diskussion

Aktuell steht die Stadtverwaltung, speziell durch Ordnungsamtsleiter Stefan Spieweck, auch in Gespräch mit der Kreisverwaltung in Göttingen, wie die Impfaktionen ab dem Februar weitergehen sollen. Denkbar ist eine Reduzierung auf eine Aktion pro Woche. Aber auch weitere Ideen, wie beispielsweise die Verlegung des Termins in die Abendstunden sind möglich. So sollen die Aktionen noch mehr den Bedürfnissen der Menschen angepasst werden.

Mitzubringen zur Aktion sind der Personalausweis, Impfpass oder eine Ersatzbescheinigung der vorangegangenen Impfungen.