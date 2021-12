Feuerwerk ist vielerorts in der Gemeinde Walkenried verboten

Es wird kein lautes Silvester mit großer Feierei: Wegen der Corona-Pandemie gilt in Niedersachsen die Neujahrsruhe. Maximal dürfen sich zehn geimpfte und genesene Personen privat treffen. Zudem ist zum Jahreswechsel das Abbrennen von Feuerwerk auf belebten öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen sowie öffentlich zugänglichen Flächen untersagt. Die Polizei hat angekündigt, die Einhaltung zu überwachen.

Regeln gelten generell

Besonders wichtig: Auch ohne die geltenden neuen Verordnungen im Rahmen der Corona-Pandemie heißt es generell nach Paragraf 23 der „Sprengstoffverordnung“ (Erste Verordnung zum Sprengstoffgesetz), dass „das Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände (Feuerwerk) in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie besonders brandempfindlichen Gebäuden oder Anlagen wie Fachwerkhäusern verboten ist“.

Gefährdete Bereiche vor Ort

Gefährdet sind hier vor Ort in der Gemeinde Walkenried beispielsweise das Areal rund um das Kloster in Walkenried, das Zacharias-Koch-Haus in Zorge oder aber in Wieda im Bereich zwischen der Kirche und dem ehemaligen Rathaus entlang der Ortsdurchfahrt.

Besondere Rücksichtnahme ist laut dem Gesetz zudem in der Nähe von Gewerbegebieten, in denen gefährliche Stoffe lagern können, Sammelunterkünften, Tankstellen und Tierheimen geboten. Die Verwendung von „Himmelslaternen“ ist in Niedersachsen zudem aus Brandschutzgründen generell verboten.

Wer knallt, haftet auch bei Schäden

„Wer knallt, haftet im Übrigen für entstandene Schäden. Ebenso muss jeder hinterher seinen Müll wieder mitnehmen“, erklärt der Niedersächsischen Städte- und Gemeindebund.