Zu Besuch in Langenstein

Für die Wanderfreunde Steina ging es in den Ostharz. In Langenstein bei Halberstadt besichtigten die Wanderer die bekannten Höhlenwohnungen. Die Wohnung Nummer 11 wurde bis 1916 bewohnt und sie zeigt ein Bild von den Wohnverhältnissen der damaligen Zeit. Auch die Glasmanufaktur HARZKRISTALL in Derenburg stand auf dem Programm. zu Gast war man auch im Jagdschloss Spiegelsberge, dass das größte jemals befüllte Riesenweinfass beherbergt. Es wurde im 18. Jahrhundert vom Schloß Gröningen aufgrund einer verlorenen Wette zweier Bischöfe in das Jagdschloss Spiegelsberge transportiert.

