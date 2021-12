In Berlin viel gelernt

Vier Tage lang waren Jugendliche aus dem Altkreis Osterode im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ in der Bundeshauptstadt. Die Fahrt wurde durch die „Partnerschaft für Demokratie am Harz“ und Jibs e.V. organisiert.

Vier Tage lang waren Jugendliche aus dem Altkreis Osterode im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ in der Bundeshauptstadt. Die Fahrt wurde durch die „Partnerschaft für Demokratie am Harz“ und Jibs e.V. organisiert. Das Programm hatte vier Themenschwerpunkte. „Deutsche Teilung/Deutsche Geschichte“, „DDR“, „jüdisches Leben“ und „Demokratie leben“. Am ersten Tag konnten die Jugendlichen das Reichstagsgebäude und das Brandenburger Tor besichtigen. Im Jugendmuseum durften sie kreativ werden. Im Anne-Frank-Zentrum hatten die Jugendlichen die Möglichkeit sich über die Zeit des Nationalsozialismus zu informieren und Bezüge zur heutigen Zeit herzustellen. Am dritten Tag folgte eine Besichtigung der Gedenkstätte Hohenschönhausen. Hier war die zentrale Untersuchungshaft der Staatssicherheit (Stasi) der DDR untergebracht. Durch Zeitzeugen-Führungen wurde den Teilnehmenden vermittelt, wie die Häftlinge untergebracht waren und welche Erniedrigungen sie erleiden mussten. Es wurden auch Erinnerungsorte wie der „Tränenpalast“ besucht. Hier konnten sich die Jugendlichen durch Zeitzeugen-Dokumente und Objekte mit Grenzen, Kontrolle, Demokratie und Diktatur auseinandersetzten. Am Abreisetag bekamen die Teilnehmenden Inputs zu den Themen der Bildungsfahrt in einer kreativen Darstellung der einzelnen Gruppen präsentiert.