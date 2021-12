Tourist-Info Zorge öffnet wieder

Zorge. Ab dem 20. Dezember ist die Einrichtung in der Bücherei in Zorge untergebracht.

Das Team der Tourist-Information Zorge ist zurück: zwar nicht im immer noch geschlossenen Zacharias-Koch-Haus, sondern in unmittelbarer Nähe in den Räumen der Gemeindebibliothek Zorge, Am Kurpark 8. Erster Öffnungstag ist am Montag, 20. Dezember.

Unkompliziert agiert

Ab diesem Tag ist die Einrichtung immer montags von 10 bis 14 Uhr geöffnet. „Auch an Heiligabend und Silvester sind wir ebenfalls vor Ort, jeweils von 10 bis 13 Uhr“, erläutert Karen Ruppelt, Leiterin der Tourist-Information. Sie wie auch das gesamte Team sind dankbar für die unkomplizierte und schnelle Lösung seitens der Verantwortlichen der Gemeindeverwaltung der Bücherei. „Wir wurden auch sehr freundlich aufgenommen in den neuen Räumlichkeiten.

Auch Walkenrieds Gemeindebürgermeister Lars Deiters freut sich über das Entgegenkommen der Bücherei bei den Räumlichkeiten sowie dem Team der Tourist-Information für die notwendige Flexibilität.

dx