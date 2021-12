Wiedaer Krippenweihnacht bietet zum Abschluss einige Aktionen

Der Punschtreff am Rathaus wird am 19. Dezember wieder geöffnet.

Das letzte Wochenende der Wiedaer Krippenweihnacht überrascht mit einem geänderten Programm. „Aufgrund der starken Zurückhaltung der Besucher bei dem Besuch von Glühweinständen auf Weihnachtsmärkten und zum Schutz der Ehrenamtlichen Helfer haben wir uns entschlossen, keinen Punschtreff am 17. und 18. Dezember anzubieten“, erklärt Klaus-Erwin Gröger.

Punschtreff am Sonntag

Dafür soll es zum Abschluss der diesjährigen Veranstaltungsfolge am Sonntag, dem 19. Dezember, noch einmal gewohnt weihnachtlich am Punschtreff zugehen. Der Posaunenchor Wieda wird nach dem sehr erfolgreichen Auftritt beim Turmblasen ab 17 Uhr ein weiteres Konzert am ehemaligen Rathaus geben.

„Dazu öffnen wir am Sonntag bereits ab 16 Uhr den Punschtreff,“ sagt der Vorsitzende des Bürgervereins Pro Wieda, Roland Müller. „Wir bieten damit auch den wie an den vorausgegangenen Wochenenden hoffentlich wieder zahlreichen Besuchern etwas Warmes zum Mitnehmen bei ihrem Krippenspaziergang.“

Bildergalerie- Krippenweihnacht in Wieda Bildergalerie- Krippenweihnacht in Wieda Erneut unter Pandemie-Bedingungen wurde die Krippenweihnacht in Wieda gestartet. Foto: Thorsten Berthold / HK

Die Verantwortlichen möchte auch damit ein Zeichen setzen, da viele Veranstaltungen aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen mussten.

Konzert in der Lutherkirche

Doch zuvor wird es am Freitag, 17. Dezember, um 19 Uhr in der Lutherkirche ein besonderes Konzert geben. Das Duo „Harzer Meisterjodler“ wird zum zweiten Mal nach dem Auftritt 2019 hier zu Gast sein. Die beiden Künstler Martina und Andreas werden mit einem Konzert aus Schlagern, Weihnachtsliedern und Jodlern die Besucher besinnlich und schwungvoll auf die bevorstehende Weihnachtszeit einstimmen.

Der Einlass in die Lutherkirche erfolgt unter 2G-Bedingungen. Der Raum bietet genügend Platz für die Besucher bei Einhaltung der geltenden Regelungen für Abstand- und Hygiene.

Aktion für Familien

Die am 22. Dezember geplante Veranstaltung „Kinderweihnacht am Hirtenfeuer“ findet in diesem Jahr unter geänderten Bedingungen statt. „Wir möchte hier besonders die Familien einladen, mit ihren Kindern ab 15.30 Uhr die Krippenstationen zu besuchen. Ein gemeinsamer Krippenbesuch und die Weihnachtsgeschichten am Hirtenfeuer müssen in diesem Jahr leider ausfallen“, sagt Klaus-Erwin Gröger. Das Hirtenfeuer und ein kostenloser Kinderpunsch zum mitnehmen werden jedoch angeboten