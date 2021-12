Walkenrieder Kreuzgangkonzerte im Dezember 2021 sind abgesagt

Walkenried. Alle direkten Ticketkäufer wurden bereits schriftlich informiert, ihre Eintrittskarten an das Büro der Walkenrieder Kreuzgangkonzerte zurückzusenden.

Die Walkenrieder Kreuzgangkonzerte teilen mit, dass die für den Dezember geplanten Veranstaltungen aufgrund der anhaltenden Pandemie abgesagt wurden. Betroffen sind nach dem Moskauer Kathedralchor nun auch die Weihnachtslesung mit Andrea Sawatzki und Christian Berkel am 18. Dezember sowie die Konzerte mit London Brass am 20. Dezember und dem Ensemble amarcord am 23. Dezember.

Keine Ersatztermine

Die nicht absehbare Corona-Lage mit der dann geltenden Landesverfügung in der Woche vor Weihnachten erlaubt derzeit kein Festhalten an diesen Terminen. Ersatztermine werden nicht benannt. Alle direkten Ticketkäufer wurden daher bereits schriftlich informiert, ihre Eintrittskarten an das Büro der Walkenrieder Kreuzgangkonzerte zurückzusenden.

Ticketpreise werden erstattet

Die Ticketpreise werden erstattet. Die Veranstalter hoffen auf eine Normalisierung der Lage im kommenden Jahr. Die in den Sommer 2022 verschobenen Veranstaltungen sollen dann um weitere Programmpunkte ergänzt werden. Der Ticketverkauf startet im Frühjahr.

Die Walkenrieder Kreuzgangkonzerte sind eine Veranstaltungsreihe der Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz.