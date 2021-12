Realgemeinde Steina plant Zukunft ihres Waldes

Kürzlich trafen sich die Mitglieder der Realgemeinde Steina unter Wahrung der 2G-Regeln in der Dorfstube in Steinas Ortsmitte zur ersten Jahreshauptversammlung unter Leitung des neuen Vorstandes. Dabei konnte der erste Vorsitzende Wilfried Gillmann nicht nur auf eine Periode zurückblicken, in der der Realgemeindewald aufgrund von Trockenheit, Stürmen und Käferbefall enormen Schaden genommen hat, weshalb man heute große kahle Flächen beklagen muss.

Die Forstgenossen schauten vielmehr gemeinsam mit ihrem Betreuungsförster Markus Pfeffer auch in die Zukunft ihres Waldes, der laut Gillmann auch im Hinblick auf den Klimaschutz von nicht zu unterschätzender Wichtigkeit sei. Pfeffer erläuterte Möglichkeiten der Aufforstung, ging auf geeignete Baumarten ein und die Anwesenden diskutierten die verschiedenen Möglichkeiten und deren Finanzierung.