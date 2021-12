Lars Deiters: „Die Lage ist nicht leicht, aber es macht Spaß“

Das Telefon steht kaum still, über E-Mail, WhatsApp laufen immer wieder neue Nachrichten ein, auf dem Schreibtisch stapeln sich Unterlagen und zahlreiche Sitzungen in der Kommunalpolitik stehen noch in diesem Jahr an: Lars Deiters, neuer Bürgermeister der Gemeinde Walkenried, kann sich weder über zu wenig Input, noch über zu wenig Arbeit beklagen.

Etwas mehr als einem Monat ist der 37-Jährige jetzt im Amt – und trotz aller Mühen fällt sein erstes Fazit positiv aus. Und dass, obwohl die Lage alles andere als rosig war: Die Corona-Pandemie bestimmt stärker denn je das Leben aller, hinzu kommen im wahrsten Sinne des Wortes zahlreiche Baustellen, um die er sich kümmern muss.

Mehr als Bauamtsleiter gefordert

„Ich bin momentan eigentlich mehr als Bauamtsleiter, wie als Bürgermeister gefordert“, gibt er einen Einblick in die aktuellen Arbeiten. Denn mit der Übernahme des Amtes und aufgrund des Weggangs des ehemaligen Allgemeinen Vertreters Christopher Wagner, der jetzt Bürgermeister in Herzberg ist, hat Deiters zumindest für den Moment auch die Leitung des Fachbereichs Bürgerservice und Bauen übernehmen müssen.

Zwar sei die Neubesetzung der vakanten Stelle bereits ausgeschrieben und man sei auch in positiven Verhandlungen mit Kandidaten, „noch ist aber nichts unterschrieben“. Und bis dahin gelte es für Deiters selbst die Aufgabe zu stemmen.

„Vieles ist liegengeblieben“

Gerade in dem Fachbereich komme auch einiges zusammen: „Wir müssen Fristen wahren für Projekte beziehungsweise um Förderanträge zu stellen, bis zum Jahresende“, erklärt der neue Bürgermeister einen Teil der Arbeit. „Es ist vieles in vielen Bereichen liegengeblieben, viele Baustellen müssen bearbeitet werden.“ Aktuell arbeite man gerade an der Erneuerung des Brandschutzes in der Grundschule in Walkenried. Im Bereich der gemeindeeigenen Liegenschaften sieht er ohnehin das größte Problem.

„Ich bin ehrlich gesagt erschrocken vom Zustand unserer Gebäude“, findet der 37-Jährige deutliche Worte. Deren Beschaffenheit sei so schlecht, dass sich die Ausgaben für Versicherungen mittlerweile fast verdoppelt hätten. „Insofern gilt es einen Dringlichkeitskatalog sowie ein Nutzungskonzept zu erstellen, um festzulegen, welche Gebäude wir als Gemeinde behalten möchten.“

Schwierige Finanzlage

Mit Blick auf Aufgaben wie der Sanierung des Zacharias-Koch-Haus in Zorge, dem Kurhaus in Wieda bittet er aber auch darum, dass die Einwohnerinnen und Einwohner nicht kurzfristig Wunder verlangen könnten – vor allem mit Blick auf die Finanzlage der Gemeinde Walkenried. Deiters hofft hier auf Hilfe vom Land Niedersachsen und dem Bund – „und nicht, dass weitere Aufgaben an die Kommunen abgewälzt werden“.

Die Kommune selbst habe kaum Möglichkeiten ihre Einnahmen zu erhöhen, „bei den Grundsteuern liegen wir schließlich schon an der Spitze.“

Froh und dankbar gleichermaßen ist Lars Deiters, dass er sich als Bürgermeister auf ein „super eingespieltes und selbstständig arbeitendes Team“ in der Gemeindeverwaltung und auf dem Bauhof verlassen könne.

Positiv vom Team aufgenommen

„Ich wurde auch überaus positiv aufgenommen, es läuft alles wirklich bestens“, findet der Verwaltungschef nur lobende Worte für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Gleichwohl positiv findet der 37-Jährige die Entwicklung in der Politik – sei es in den Ortsräten, wie auch im Gemeinderat. „Es herrscht deutlich mehr Harmonie wie in der Vergangenheit, alle agieren sehr optimistisch.“ Dies sei ein wichtiges Signal für ihn selbst, aber auch für alle Einwohner in Walkenried, Wieda und Zorge.

Gute Zusammenarbeit mit Sachsa

Positiv gestaltet sich aus seiner Sicht auch die Zusammenarbeit mit der Stadt Bad Sachsa und deren Bürgermeister Daniel Quade. Bester Beleg sei die gemeinsame Schaffung der Stelle des Klimaschutzmanagers. „Die interkommunale Zusammenarbeit möchte ich aber noch deutlich ausbauen, hier gibt es noch viele Optionen gemeinsam etwas zu schaffen“, verdeutlicht Lars Deiters.

„Ich wusste, dass die Lage nicht einfach ist – aber es macht auch wirklich Spaß gemeinsam mit den Mitarbeitern und den Menschen hier vor Ort die Zukunft der Gemeinde zu gestalten“, bilanziert der Bürgermeister.

Zur Person: Lars Deiters (parteilos) Alter: 37 Jahre, Geburtsort: Goslar, Familienstand: ledig, 2 Kinder, vorheriger Beruf: Polizeibeamter, Hobbys: Sport, Bogenschießen, Motorrad fahren, Lieblingszitat: „Carpe Diem – nutze den Tag.“