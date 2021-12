Ab sofort: 3G-Regel im Rathaus Walkenried

Die Zahl der Personen, die mit dem Coronavirus infiziert sind, steigen weiter an – und die Maßnahmen, die getroffen werden, betreffen immer mehr Bereiche des öffentlichen Lebens. Die Gemeindeverwaltung in Walkenried informiert in diesem Zusammenhang darüber, dass der Zutritt zum Verwaltungsgebäude im Klosterort ab dem 2. Dezember, ausschließlich nur nach vorheriger Terminvereinbarung möglich ist. Zusätzlich gilt im gesamten Gebäude die 3G-Regel, also nur geimpfte, von der Krankheit genesene oder aber negativ-getestete Personen erhalten Zugang.

Die Kontaktdaten

„Bürgerinnen und Bürger können sich auf der Homepage der Gemeinde Walkenried – https://rathaus.walkenried.de - über die Kontaktdaten der einzelnen Mitarbeiter informieren“, heißt es in einer Mitteilung.

Die wichtigsten Telefonnummern auf einen Blick lauten: Bürgerbüro: 05525-20227 / 05525-20228; Wasserzähler: 05525-20224, Kasse: 05525-20225, Standesamt: 05525-20212, Bauamt: 05525-20241, Vorzimmer Bürgermeister/Kindergärten: 05525-20215.

