TSV Bad Sachsa fehlt weiter ein Vorsitzender

Vorstandswahlen und Ehrungen – sie standen im Fokus der Jahreshauptversammlung des TSV Bad Sachsa, die nach mehreren Absagen im Vorfeld nun unter Einhaltung der 3G-Regel in der alten TSV Halle abgehalten werden konnte. Der vorherige bestehende Vorstand mit Ralf Stange als zweiten Vorsitzenden, Sibylle Halbach als Sportwartin, Sigrid Herrmann als Schatzmeisterin und Tanja Krause als Schriftführerin wurde zur Wiederwahl nominiert und wiedergewählt. Ohne Besetzung bleibt allerdings weiterhin das Amt des ersten Vorsitzenden.

Des Weiteren musste der Ehrenrat gewählt werden, dieser wurde einstimmig zur Wiederwahl nominiert und alle nahmen die Wahl an.

70 Jahre dem TSV treu

Geehrt wurden im Anschluss verdiente Mitglieder für 25-, 40-, 50-, 60- und 70-jährige Treue zum Turn- und Sportverein Bad Sachsa. Die 25-jährige Mitgliedschaft dieses Jahr konnten Constanze Bock, Claudia und Detlef Dreymann sowie Andreas Kielholz feiern. Seit 40 Jahren gehört zum Turn- und Sportverein Jürgen Bayer. 50 Jahre somit ein halbes Jahrhundert sind Ulrike Fritzowsky, Detlef Schafft, Doris Ellermann und Roswitha Hasselkus, Mitglieder. Magrit Mähnert und Günter Klapproth wurden für 60-jährige Mitgliedschaft geehrt – und für die stolze Zahl von 70 Jahren Gerlinde Kurz.

Die geehrten Mitglieder. Foto: TSV Bad Sachsa / Verein

Rückblickend reflektierten die Mitglieder auch noch einmal über die Schnitzeljagd, die diesen Sommer vom TSV angeboten und gut angenommen wurde. Viele verschiedene Routen wurden absolviert und mit positivem Feedback an den Vorstand weitergegeben. Sigrid Herrmann absolvierte für den TSV Bad Sachsa zudem die Gesundheitsfortbildung in Reha Orthopädie und Herzsport.

Sportabzeichen errungen

In diesem Jahr konnten trotz der Corona-Pandemie auch einige Sportabzeichen errungen werden. Bei den Erwachsenen konnten zwölf Abzeichen ausgehändigt werden, bei den Kindern waren es dieses Jahr zehn.

Abschließend teilten die Verantwortlichen noch Termine mit: Der Reha Orthopädie Sport findet immer am Montag und Donnerstag von 19 bis 20 Uhr und der ambulante Herzsport am Dienstag von 19 bis 20 Uhr in der Oberschule Bad Sachsa statt. In Kooperation mit dem Sportcenter Bienert bietet Markus Bienert zudem Reha-Orthopädie-Sport am Dienstag und Donnerstag von 9 bis 10 Uhr im Sportcenter an. Der Vorstand hofft auf weiterhin gute Zusammenarbeit mit den Übungsleiterinnen und -leitern und bedankte sich noch einmal bei allen für die Hilfen und Unterstützung für den Verein.