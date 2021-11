Stadtwerke Bad Sachsa investieren in die Netzsicherheit

Im Rahmen eines großen Investitionsprogrammes in die Energieinfrastruktur der Stadt Bad Sachsa, befinden sich die für dieses Jahr geplanten Maßnahmen der Stadtwerke Bad Sachsa in der Endphase, wie die Verantwortlichen jetzt mitteilen.

„Wir haben zwischen unseren Umspannstationen Waldsaumweg und Borntal, etwa 1.250 Meter Mittelspannungskabel sowie in gleicher Länge Steuerkabel verlegt und diese weitgehend bereits in Betrieb genommen. Aktuell schließen wir gerade den Austausch von sieben Niederspannungsverteilungen in den Umspannstationen ab. Diese stellen die zentrale Energieverteilung in den jeweiligen Versorgungsgebieten sicher“,teil der Technische Leiter, Stefan Joedicke, in einer Mitteilung des Unternehmens mit.

Standards werden angepasst

Die Anpassung an den heutigen Stand der Technik trage wesentlich zur Versorgungssicherheit, dem Netzausbau und dem Arbeitsschutz bei.

Für das Verständnis der im Rahmen der Arbeiten notwendigen Netzabschaltungen, möglichen Verkehrsbehinderungen und Lärmbelastungen, möchten die Verantwortlichen ihren Dank an die Anschlussnehmer aussprechen. Gleichermaßen den beteiligten Unternehmen und den Grundstückseigentümern.

Für das Bauprogramm 2022 befinden sich bereits weitere Maßnahmen in Planung, so dass demnächst weitere Aufträge vergeben werden sollen. Vorgesehen ist hierbei unter anderem der Austausch von Umspannstationen, Mittelspannungsschaltanlagen, Niederspannungsschaltanlagen und Mittelspannungskabel.

Die Investitionen dienten der Versorgungssicherheit und dem Ausbau der Netzkapazität für die zukünftigen Anforderungen, zeigt man sich beim städtischen Energieversorger zufrieden.