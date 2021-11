Sputnik-Impfung: Konzert von Moskauer Chor im Harz abgesagt

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie – sie treffen erneut die heimische Kultur: Nachdem bereits alle Veranstaltungen der Walkenrieder Kreuzgangkonzerteim Sommer nicht stattfinden konnten, folgt nun auch Absage der Konzerte mit dem Moskauer Kathedralchor am 13. und 14. Dezember.

Impfstoff wird in der EU nicht anerkannt

Die den Chor betreuende Agentur teilte den Walkenrieder Kreuzgangkonzerten mit, dass „die Sängerinnen und Sänger des Moskauer Kathedralchores zwar alle in Russland geimpft sind, aber mit dem dort verfügbaren, in den meisten EU-Ländern aber bislang leider nicht anerkannten Impfstoff Sputnik V.

Die Durchführbarkeit der Reise wird daher vor allem aufgrund der fehlenden Sputnik V-Zulassung und der unterschiedlichen Corona-Regelungen der EU- und Bundesländer unmöglich.“ Die Tickets werden erstattet.

2G-Regeln für Veranstaltungen

Die Lesung mit Andrea Sawatzki und Christian Berkel am 18. Dezember und die Konzerte mit London Brass am 20. Dezember und dem ensemble amarcord am 23. Dezember können jedoch nach aktueller Lage unter Einhaltung der 2G-Regeln durchgeführt werden. Für das Konzert mit London Brass „Christmas very British“ sind noch Karten erhältlich, die anderen Veranstaltungen sind ausgebucht.

Weitere Informationen und Tickets gibt es im Internet unter www.walkenrieder-kreuzgangkonzerte.de.