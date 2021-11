Zorge. Reparaturarbeiten am Leitungsnetz werden am 8. November in Zorge vorgenommen.

Wasser in Zorge wird am 8. November teilweise abgestellt

Die Gemeindeverwaltung in Walkenried teilt mit, dass am Montag, dem 8. November, in der Zeit von 8 bis 16 Uhr in Teilen von Zorge das Wasser abgestellt werden muss. Es finden Reparaturarbeiten an den Leitungsnetzen statt.

Konkret betrifft dies die Walkenrieder Straße 1 bis zum Friedhof, dem Elsbach, die Stauffenbergstraße 1-9, sowie die Straße An der Lehne.