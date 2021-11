Es wird wieder gekocht

Nachdem der Kirchenvorstand der ev. Kirchengemeinde Walkenried beschlossen hatte, den Gemeinde-Gruppen das „2G-Angebot“ des Landes Niedersachsen freizustellen, kommt wieder Leben ins Pfarrhaus. Das Kochteam der „Ma(h)l-Zeit“ hat sich getroffen und beschlossen, das Projekt wieder zu starten.

2G-Regel gilt

Die Einladung muss sich auf Geimpfte und Genesene beschränken: Eine Kontrolle der Impfpässe wird am Eingang durchgeführt, auch eine Liste der Teilnehmenden ist zu führen. „Nur so ist es möglich, die Tische im Gemeindesaal wieder ohne Abstand und Maske zu besetzen“, erklärt Pfarrer Heiner Reinhard. Es wird zum Mittagessen eingeladen am 10. und 24. November, sowie am 8. Dezember jeweils um 12.30 Uhr im Pfarrhaus.

Auftakt am 4. November

Die Genießer-Frauen haben sich ebenfalls entschlossen, unter diesen Bedingungen mit ihrem Frühstück wieder zu starten. Das erste Treffen wird am Donnerstag, 4. November um 9 Uhr sein, die Folgetermin im 14-tägigen Rhythmus.

Die Kantorei hat ihre Übungsabende bereits wieder aufgenommen und singt mit „2G“, denn nur so finden alle Sängerinnen und Sänger Platz im Gemeindesaal.

Sonderregelung beim Gottesdienst

Ausgenommen von der Regelung ist der Gottesdienst. Dieser soll für alle zugänglich bleiben. Der Kirchenvorstand bittet die Gemeinde, geimpft, genesen oder (selbst-) getestet zu kommen. Eine Kontrolle erfolgt nicht. Die Gemeinde sitzt im Kapitelsaal im Abstand, auf den Wegen ist eine Maske zu tragen.