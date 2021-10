Besondere Aktionen zum Reformationstag

Die Verantwortlichen der Kirchengemeinde Walkenried und das Team vom Zisterziensermuseum Kloster Walkenried laden am Sonntag, dem 31. Oktober, um 10.30 Uhr zum Ausklang des „Spirituellen Herbstes“ gemeinsam zum Gottesdienst in den Kapitelsaal des Klosters ein. Dieser wird seit 451 Jahren als Kirchenraum genutzt. Im Anschluss können Besucherinnen und Besucher um 12 Uhr bei einer Sonderführung zum Reformationstag den Spuren Martin Luthers und der Reformation im Kloster folgen. Stationen sind dabei neben der imposanten Ruine und dem eindrucksvollen Kreuzgang auch der Kapitelsaal, in dem sich die vier Evangelisten den Platz an der Kanzel mit Luther teilen und ein Ausstattungsstück aus der Klosterkirche zum Taufbecken umfunktioniert wurde.

Geheimnis erkunden

Besucherinnen und Besucher können das Geheimnis der „Lutherfalle“ erkunden und erfahren, welche Konsequenzen die Bauernkriege für das Kloster hatten und wieso aus dem Kloster eine Lateinschule wurde.

Der Eintritt zum Gottesdienst ist frei. Der Preis für die Führung beträgt 8 bzw. 6 Euro ermäßigt. Für die Führung wird erbeten, sich einen Tag vorher beim Besucherservice per E-Mail unter info@kloster-walkenried.de oder 05525-9599064 anzumelden.

Hintergrund

Mit dem Reformationstag schließt die Reihe „Spiritueller Herbst“, die vom 22. bis 31. Oktober von den Harzer Klöstern veranstaltet wird.

Im „Spirituellen Herbst“ können besondere Momente in Klosterräumen erlebt werden: Ob Gesang und Meditation, abendliche Rundgänge und Kerzenschein oder Innehalten und Kraft tanken – dies und vieles mehr steht auf dem Programm.