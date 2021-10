Ein Topf auf dem Herd sorgte für einen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Bad Sachsa am Morgen des 28. Oktober. In dem Topf war Fett angebrannt, so dass die Brandmeldeanlage in dem Haus in der Kyffhäuser Straße ausgelöst wurde.

Die Freiwillige Feuerwehr rückte mit zwei Fahrzeugen an. Doch beim Eintreffen der Einsatzkräfte war die letztlich Gefahr bereits gebannt – der Topf wurde mit einem Deckel abgedeckt.

dx