Schaufensterscheibe beschädigt: Polizei Bad Sachsa sucht Zeugen

Vermutlich durch einen Schlag mit einer Flasche hat ein Unbekannter am 1. Oktober gegen 19.30 Uhr in Bad Sachsa das Schaufenster eines Versicherungsbüros in der Marktstraße beschädigt. Der verursachte Schaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro.

Zeugen wollen zur fraglichen Zeit in der Marktstraße eine Frau und einen augenscheinlich alkoholisierten Mann beobachtet haben. Letzterer soll mit der Faust gegen eine Scheibe geschlagen und gegrölt haben. Ob der Unbekannte für die Sachbeschädigung am Versicherungsbüro verantwortlich ist, ist bislang unklar, berichtet die Polizei.

Der Mann soll eine schlanke bis athletische Figur und eine Glatze gehabt haben. Zur Vorfallszeit trug er einen Pullover und eine Jeans. Seine Begleiterin wird als dunkelhaarig mit hellblauer Jacke beschrieben. Mehr sei zurzeit nicht bekannt.

Sachdienliche Hinweise zu der beschädigten Schaufensterscheibe oder zu den beiden beschriebenen Personen nimmt die Polizeistation Bad Sachsa unter Telefon 05523/95279-0 entgegen.

jk