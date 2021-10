„Südharzer Buntspechte” in der bekannten Form sind Geschichte

Nach dem Tod der musikalischen Leiterin und Akkordeonspielerin Gerda Hüttig wird es Auftritte der „Südharzer Buntspechte” in der bekannten Form nicht mehr geben. Das teilte Gruppenleiterin Sigrid Müller auf der Hauptversammlung des Harzklub-Zweigvereins Wieda mit. Die Zithergruppe ist davon aber nicht betroffen. Die fünf Musiker aus Wieda und Zorge sind guten Mutes, nach der langen Corona-Pause bald wieder mit ihren wöchentlichen Übungsstunden beginnen zu können. Dafür wollen sie sich abwechselnd in Zorge und Wieda treffen. In Wieda steht dafür auch in Zukunft der Harzklub-Gruppenraum im Kurhaus zur Verfügung, nachdem sich die Mitglieder einstimmig für den Erhalt des Klubraums ausgesprochen hatten.

Vorausgegangen war eine lange Diskussion. Denn Vorsitzender Henning Illers drängte seit Monaten darauf, aus Kostengründen auf den Gruppenraum zu verzichten, zumal dieser kaum noch genutzt wird. Sigrid Müller wies darauf hin, dass es ohne Übungsraum nicht gehe, da die Zithergruppe nicht in einen anderen Raum oder eine Gaststätte ausweichen könne. „Wenn wir in der Öffentlichkeit auch nur üben, fallen bereits Gema-Gebühren an. Es wäre also nicht schlecht, unseren Raum zu behalten.“

Die jährlichen Kosten belaufen sich für den Raum auf 617 Euro, was aus Sicht des Vorsitzenden eine Belastung für die Vereinskasse ist. Grundsätzlich fragt sich Illers, warum der Harzklub überhaupt für die gemeindeeigenen Räume zur Kasse gebeten wird. „Wir machen so viel für den Tourismus, unterhalten zum Beispiel die Wanderwege. Auch dafür kassiert die Gemeinde von den Touristen eine Kurtaxe. Doch was bekommen wir?“

Verständnis zeigte Klaus-Erwin Gröger (CDU) vom Ortsrat, der darauf hinwies, dass es sich nicht um eine Miete, sondern um eine Beteiligung der Betriebskosten des Kurhauses handelt. Allerdings müssten die Verbräuche auf den Prüfstand, denn es sei ja nicht möglich, dass für einen Gruppenraum, der kaum genutzt wurde, 20 Kubikmeter Wasser berechnet werden. Gröger: „Man muss sich grundsätzlich mit dem Thema auseinandersetzen.“

Schließlich waren die Wogen geglättet und Illers konnte über die zurückliegenden Aktivitäten berichten, die sich coronabedingt natürlich in Grenzen hielten. Der Zweigverein Wieda hat aktuell etwa 90 Mitglieder. Stolz zeigte sich der Vorsitzende, dass es auf seine Initiative hin gelungen sei, im Ortszentrum eine Geopark-Stele des Regionalverbandes aufstellen zu lassen. Dort können Interessierte alles Wissenswerte über das Bergdorf Wieda erfahren. „Ein schöner Hingucker“, so Gröger, der sich für die Initiative bedankte und zugleich Illers zur Wiederwahl vorschlug. Dem folgten die Mitglieder genauso einstimmig wie der Wiederwahl des zweiten Vorsitzenden Walter Poch.

Gemeinsam hatten beide zu Beginn der Versammlung eine besondere Ehrung vorgenommen und Irene Matysiak für ihre 40-jährige Mitgliedschaft im Harzklub Wieda ausgezeichnet. Dank und Anerkennung zollte die Versammlung auch Sabine Markgraf-Poch, die 16 Jahre lang gewissenhaft die Kasse des Harzklubs führte, diese Aufgabe aber nun abgeben wollte. Zum neuen Kassenwart wurde Jürgen Strehse gewählt. Naturschutzwartin bleibt Stephanie Illers, die zugleich auch die Aufgaben der Schriftwartin übernimmt. Für ihre Arbeit und Verdienste erhielt sie die bronzene Harzklub-Ehrennadel überreicht.

Als nächste große Aufgabe möchte Stephanie Illers eine Wandergruppe ins Leben rufen, dazu wollen sie und ihr Mann sich zu Wanderwarten ausbilden lassen.

Eines der arbeitsreichsten Aufgaben ist die Unterhaltung der Wanderwege, die auch in Zukunft Jean Pierre Signard als Wegewart und Heinz-Gerhard Paul (80) als Schilderwart übernehmen. Zuletzt wurden 65 Schilder und 15 Pfähle erneuert. Zudem musste zum Schutz der Wanderer der gefährliche Weg hinauf zur Bremer Klippe für immer gesperrt werden.

Mit der Hoffnung, dass die coronabedingten Einschränkungen abnehmen, möchte der Harzklub auch wieder seine Veranstaltungen aufleben lassen. Poch schwebt im kommenden Jahr ein Grillfest auf dem Grillplatz vor.