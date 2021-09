So funktioniert die Bürgermeister-Wahl in Walkenried

Der Stimmzettel für die Bürgermeister-Wahl in der Gemeinde Walkenried.

Walkenried. Im Rahmen der Kommunalwahl am 12. September wird in der Gemeinde ein neuer Bürgermeister gewählt. Der Anteil an Briefwählern ist sehr hoch.