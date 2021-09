Backhaus am DGH Neuhof: Lehrgang wird angeboten

Neuhof. Künftig soll es feste Backtermine am Backhaus in Neuhof geben. Dazu wird ein Lehrgang angeboten. Eine Anmeldung ist notwendig.

Der Förderverein Kultur- und Heimatpflege (KuH) Neuhof baut aktuell ein Backhaus mit einem professionellen Holzbackofen direkt neben der Köhlerhütte, die Arbeiten dazu schreiten auch voran. Das Bauwerk wird im Rahmen der „LEADER-Förderung“ erstellt und hat im Südharz ein Alleinstellungsmerkmal. Es soll im Oktober bzw. November diesen Jahres fertiggestellt sein.

Das sind die Planungen vor Ort

„Geplant ist, dass wir einmal im Monat öffentlich backen wollen, vermutlich an einem Samstagvormittag. Ansonsten bieten wir das Backhaus für Backvorgänge Schulen, Kitas, Vereinen und interessierten Gruppen an -auch in Verbindung mit der Köhlerhütte“, erläutert der Vereinsvorsitzende Klaus Liebing. Dazu will der Förderverein ein Team zusammenstellen, das Interesse am Backen in dem Neuhofer Backhaus hat. „Dazu würden wir auch einen Backlehrgang bei der Firma Häussler (Hersteller des Holzbackofens) in Heiligkreuztal/Schwaben anbieten“, führt Liebing weiter aus.

Der Vorstand des Fördervereins KuH möchte von daher zu einer Informationsveranstaltung am Montag, dem 6. September, um 18 Uhr, in die Köhlerhütte am Dorfgemeinschaftshaus alle Interessierten auch mit ihren Partnern einladen. „Der Termin ist vereinsoffen, es können also auch Nicht-Mitglieder vorbeikommen“, betont Klaus Liebing ausdrücklich.

Anmeldungen erbeten

Interessierte, die der Veranstaltung für den Backlehrgang teilnehmen möchten, werden gebeten, sich bis Sonntag, 5. September, beim 1. Vorsitzenden Klaus Liebing, 05525/999972, oder per E-Mail an klaus@liebing-liebing.de anzumelden..