Wenig Wohlstandsmüll im Stadtwald von Bad Sachsa gefunden

Die Mitglieder des Julius Club in Bad Sachsa unternahmen gemeinsam mit Anja Danneberg und Grete Boehm von der Stadtbibliothek eine Umweltaktion. Diese führte durch den Kurpark und den Stadtwald bis zum Harzfalkenhof und über den Märchengrund zurück zur Stadtbibliothek. Dabei säuberten sie die Wege von herumliegenden Müll.

Wenig wegzuräumen

„Erfreulicherweise war wenig wegzuräumen. Allerdings fanden sich doch einige leere Flaschen, Bonbonpapiere, Plastiktüten und dergleichen an. Einige Mitmenschen hatten auch kreative Ideen entwickelt, um Masken zu entsorgen und hatten diese dekorativ in Büschen und Bäumen aufgehangen“, fassen Danneberg und Boehm zusammen.

Dankeschön erhalten

Die fleißigen Kinder bekamen als Dankeschön für ihre Arbeit ein Souvenir am Harzfalkenhof und später ein Eis am Minigolfplatz. Auch vom Kinderbüro der Stadt Bad Sachsa gab es ein kleines Dankeschön in Form einer Überraschungstüte, in der jeweils ein Heft über den Wald und ein Holzkugelschreiber waren.