Walkenried: Kirchenladen öffnet wieder

Walkenried. Erster Termin ist am 5. August in Walkenried. Das Café bleibt vorerst noch geschlossen.

Der Alltag kehrt zurück: Der Kirchenladen in Walkenried Ecke Poststraße/Am Geiersberg, Hintereingang alte Grundschule) öffnet am Donnerstag, 5. August, von 16 bis 18 Uhr erstmals wieder seine Pforten. An diesem Tag können gut erhaltene Kleidung, Wäsche, Haushaltsgegenstände, etc. im Laden abgegeben werden. Der erste Termin um „Einzukaufen“ ist dann Dienstag, der 10. August von 14.30 bis 17.30 Uhr.

Regelmäßige Öffnungszeiten bleiben dann immer dienstags von 14.30 bis 17.30 Uhr, um Waren zu bekommen, sowie donnerstags von 16 bis 18 Uhr, um Waren abzugeben.

Café bleibt noch geschlossen

Das Café bleibt vorerst noch geschlossen. Es wird gebeten in den Räumen eine Alltagsmaske zu tragen. Bei großem Andrang werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter darauf achten, dass nicht zu viele Personen gemeinsam im Raum sind. Es sollte immer ein Abstand von 1,50 Metern eingehalten werden können - also eventuell Zeit und Geduld mitbringen.

„Ansonsten freut sich das Ladenteam sehr, wieder dazu beizutragen, dass weniger weggeworfen werden muss, dass brauchbare Sachen im Umlauf bleiben und weiter genutzt werden und auch wieder die Rumänienhilfe in ihrer Arbeit unterstützt wird“, heißt es in einer Mitteilung.