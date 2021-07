Bad Sachsa. Ab dem 12. Juli wird zwischen in Bad Sachsa zwischen Bahnhofstraße und Sachsensteinstraße gebaut, die Umleitung bleibt aber weitläufig.

Die Bauarbeiten zwischen Tankstelle und dem Bereich Blumenberg sind so gut wie abgeschlossen.

Ortsdurchfahrt Bad Sachsa: Sanierung tritt in neue Phase ein

Es geht immer weiter voran bei der Sanierung der Ortsdurchfahrt Bad Sachsa. Wie die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Goslar mitteilt, werden die Arbeiten im Bauabschnitt (BA) 3 zwischen der Esso-Tankstelle und dem Kreuzungsbereich „Blumenberg“ an diesem Wochenende hin weitestgehend abgeschlossen. Aus diesem Grund beginnen am Montag, 12. Juli, die Arbeiten im Bauabschnitt (BA) 1c von der Bahnhofstraße bis einschließlich Fußgängerweg Sachsensteinstraße.

„Aus Gründen der Arbeitssicherheit ist während der gesamten Bauzeit eine Vollsperrung der L 604 erforderlich“, heißt es in der Pressemitteilung aus Goslar.

Nach Fertigstellung des 2. Bauabschnittes zwischen „Blumenberg“ und der Tankstelle sind insgesamt noch zwei Abschnitte zu sanieren:

BA 1c: von der Bahnhofstraße bis einschließlich Fußgängerweg Sachsensteinstraße, Bauzeit etwas 2 Monate, die Nord -Süd-Durchfahrt Bahnhofstraße und die Kreuzung Sachsensteinstraße/Sportplatzweg bleiben befahrbar;

BA 1d: von der Sachsensteinstraße/Sportplatzweg bis Mitte Esso-Tankstelle, Dauer etwa drei 3 Wochen.

Umleitung bleibt bestehen

Viele Verkehrsteilnehmer müssen aber weiterhin mehr Zeit einplanen, wenn sie die Region befahren: Der überregionale Verkehr, wie auch der Schwerverkehr werden – wie bereits bekannt - während der Gesamtbauzeit in beiden Richtungen auf der K 429, L 603 und L 601 über Tettenborn und Walkenried geführt. Auf Grund von Winterschäden bleibt in diesem Zusammenhang die K 414 zwischen Bad Sachsa und Neuhof für den LKW-Verkehr komplett gesperrt sowie aufgrund von Straßenschäden bleibt auch das Tempolimit von 30 km/h in der Ortsdurchfahrt Neuhof und Walkenried bestehen.

Die Gesamtbaukosten der Gemeinschaftsmaßnahme belaufen sich auf rund 1.100.000 Euro. Die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Goslar und die Stadt Bad Sachsa bitten um Verständnis für die erforderlichen Bauarbeiten und die eingehenden Beeinträchtigungen.