Reifeprüfung bestanden, die „Zauberschule“ Pädagogium verlassen

Die Zauberschule ist geschafft, die Kammer des Schreckens absolviert: Nein, es geht nicht um Schüler aus den Harry Potter-Romanen, sondern um den Abiturjahrgang 2021 des Gymnasiums Pädagogium in Bad Sachsa. Passend zu all den Strapazen, die die Schülerinnen und Schüler gerade aufgrund der Corona-Pandemie über sich ergehen lassen mussten, lief der Jahrgang zu „Eye of the Tiger“ aus dem Kultfilm Rocky, gespielt von der Päda-Bigband, in den Kursaal ein. Die Feier dort zu veranstalten war der letzte große Akt, denn aufgrund der Pandemie galt es seitens der Schule ein passendes Hygienekonzept zu erstellen und genehmigt zu bekommen.

Freude über die Feier

Oberstufenkoordinatorin Franziska Kügler eröffnete den Reigen der Reden und griff das Gefühl auf, dass sicher alle hatten: Sie sei sehr glücklich, dass die Veranstaltung in diesem schönen Rahmen stattfinden könnte, was ja lange Zeit nicht zu erwarten war. Andererseits sei sie sehr stolz auf diesen Abi-Jahrgang, denn die Schülerinnen und Schüler hätten trotz aller Widrigkeiten der Pandemie alle ihr Ziel erreicht.

Rebecca Rust (links) und Merle Bär halten die Rede für den Abiturjahrgang. Foto: Tomas Kerwitz / Pädagogium Bad Sachsa

Anschließend gab sie den Schülerinnen und Schülern einen Gedanken in Anlehnung an Marc Forsters „Egal, was kommt, es wird gut sowieso“ mit: „Ich bin stark genug für das, was kommt.“ Dieses hätten die Schülerinnen und Schüler in den letzten eineinhalb Jahren bewiesen und sie könnten darauf aufbauen.

Jahrgang hält zusammen

Typisch für diesen Jahrgang sei besonders der Zusammenhalt. Hier war Merle Bär immer eine verbindende und fördernde Kraft. Dafür konnte Franziska Kügler ihr den Sozialpreis der Schule überreichen.

Hatte die Oberstufenkoordinatorin ihren Jahrgang und ihre Familien begrüßt, so freute sich der Schulleiter Sido Kruse, nun auch Bad Sachsas Bürgermeister Daniel Quade, den Rektor der Oberschule, Thomas Koch, Martina Kopmann als Vorstandsmitglied des Schulträgervereins und die Elternvertreter Uwe Rentzsch und Silke Janssen-Käse begrüßen zu können.

Neun Mal die 1 vor dem Komma

Dann stellte Sido Kruse die erfreulichen Abiturergebnisse vor: Alle 30 angetretenen Schülerinnen und Schüler haben die Reifeprüfung bestanden. Die Durchschnittsnote liegt bei 2,36. Die Hälfte der Schülerinnen und Schüler haben eine 2 vor dem Komma, sechs eine gute 3 und die übrigen neun dürfen sich über eine 1 vor dem Komma freuen. Das beste Abitur hat Anna-Lena Mand mit 1,1, gefolgt von Ejbi Balla mit 1,3 und Adrianna Mlynarczyk mit 1,5. Der beste junge Mann ist Liwei Zhang mit 1,8, der damit auch der beste Internatsschüler ist.

Dann ging Sido Kruse auf das Motto des Jahresganges ein: Hogwarts, die Schule für Zauberei. Die Schüler und Schülerinnen hatten sich beim Abistreich bei den Lehrern bedankt, dass sie nun das Abenteuer in der „Kammer des Schreckens“ mit deren Unterstützung geschafft hatten.

Freundschaft gelebt

Auch wenn man den Roman von J. K. Rowling nicht kennt, so konnte man verstehen, dass Kruse die Freundschaft der drei Hauptcharakter Harry, Hermine und Ron in den Mittelpunkt stellte – die Freundschaft, die sie durch alle Gefahren trägt. Das verglich der Schulleiter mit seinen Eindrücken vor den mündlichen Prüfungen, wo immer mehrere Schüler anwesend waren, um ihren Freunden Trost, Kraft und Verständnis zu vermitteln.

Auszeichnung der besten AbiturientInnen (v. l.): Ejbi Balla, Anna-Lena Mand, Liwei Zhang. Foto: Tomas Kerwitz / Pädagogium Bad Sachsa

Anschließend ging Sido Kruse noch auf die letzte Sequenz der Harry Potter Verfilmung ein: Die Hauptfiguren sind erwachsen und haben eigene Kinder, die sie zum Zug nach Hogwarts bringen. Auch ihr ehemaliger Gegner Draco Malfoy ist dort und obwohl sie Feinde waren, konnten sie nach all diesen Jahren Feindschaft mit Respekt miteinander umgehen. „Nehmt dies mit: Es ist wichtig, aufeinander zuzugehen und in Frieden miteinander zu leben!“

Musikalisches Intermezzo

Vor den weiteren Reden gab es ein Intermezzo mit einem besonderen Päda-Lied auf Französisch, 2018 gedichtet von Patricia Grabes und vertont von Tobias Metzger. Diesmal sang es José Lopez de Vergara, kraftvoll unterstützt von der Bigband.

Bürgermeister Daniel Quade verglich die Schulzeit mit einer 13-jährigen Reise, die nun zunächst zu Ende sei. Aber dennoch sei das Abitur der Grundstein für die weitere Lebensreise. Er gratulierte und wünschte der Abiturientia, dass sie auf ihrer Reise Spaß haben und glücklich werden. Daniel Quade hat vor 16 Jahren ebenfalls sein Abitur am Päda abgelegt und immer die Verbindung zu seiner alten Schule gehalten, wie er erklärte. Mindestens zum jährlichen Pfingsttreffen der K.V. Absolvia kam er nach Bad Sachsa. Als Vorstandsmitglied dieser Ehemaligenvereinigung grüßte und gratulierte er die Abiturienten ebenfalls.

Letzte Feier für den Rektor

Martina Kopmann forderte die Abiturienten auf, die Entwicklungen der letzten Zeit wie Pandemie, Digitalisierung, Homeoffice etc. anzunehmen und produktiv zu nutzen, sich aber vom Gedanken einer „Katastrophe“ frei zu machen. Sie richtete auch einige Worte an Sido Kruse, dessen letzte Entlassungsfeier als Schulleiter dies sei und dankte ihm im Namen des Schulträgervereins für die gute Zusammenarbeit. Er sei ein Partner, auf den man sich immer verlassen konnte. Dann rief sie die Abiturienten noch einmal dazu auf, den Tag zu genießen.

Kopmann zeichnete im Anschluss Anna-Lena Mand für das beste Abitur aus, Daniel Quade Ejbi Balla für das zweitbeste und Torsten Schwark überreichte den Preis für den besten Internatsschüler.

Die Päda Coverband fasste das Gefühl mancher Schüler in der Pandemie und Prüfungszeit mit dem Lied „I feel lonely“ von Sasha zusammen.

Respekt und Anerkennung

Es folgte die Rede von Uwe Rentzsch, der sich als Vorsitzender des Schulelternrates auch im Namen des Fördervereins an die Abiturientinnen und Abiturienten wandte und ihnen Respekt für ihre Leistungen zollte. Er machte ihnen Mut, eine gute Ausbildung oder ein Studium zu beginnen. Auch auf Umwegen oder im Falle eines Scheiterns seien ihre Eltern weiter für sie da.

Blick ins Publikum mit der Bigband im Vordergrund. Foto: Tomas Kerwitz / Pädagogium Bad Sachsa

Die Bigband bereitete nun den Weg für die Übergabe der Zeugnisse, die sich die Abiturientia diesmal von Tischen auf der Bühne abholten. Besonders geehrt wurden Ejbi Balla und Liwei Zhang im Fach Physik durch den Preis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft. Anna-Lena Mand erhielt die Auszeichnung als beste Schülerin im Fach Biologie.

Dank an Lehrer und Eltern

Merle Bär und Rebecca Rust setzten mit ihrer Rede für den Abiturjahrgang 2021 den Schlusspunkt. Sie lobten noch einmal den Zusammenhalt ihres Jahrganges, der sie nun ans Ziel gebracht habe. Sie dankten allen Mitgliedern der Schule und ihren Eltern für die Unterstützung.

Diesen Gedanken schloss sich Sido Kruse an und bedankte sich beim Organisationsteam für die Entlassungsfeier. Den Schlusspunkt setzte die Big Band mit der „Muppet Show“ und es ging dann aus der Zauberschule hin zur Abschlussfeier.