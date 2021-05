Stadt bringt 910.000 Euro pro Jahr für die Gesellschaften auf

Es ist weiterhin eines der in der Politik wie auch Bevölkerung meist diskutierten Themen in Bad Sachsa: die Ablehnung der Bedarfszuweisungen des Landes Niedersachsen für die Jahre 2019 und 2020 in einer Gesamthöhe von 1,53 Millionen Euro durch die Mehrheit der Stimmen von SPD, CDU und Grünen bei der Sitzung des Stadtrates. Die Mehrheitsgruppe wollte die für den Abschluss benötigten Konsolidierungsmaßnahmen in Höhe von 590.000 Euro wie auch die Einführung eines Beteiligungscontrolling bei den Städtischen Gesellschaften nicht mittragen. Bereits bei der Sitzung des Finanz-, Wirtschafts- und Tourismusausschuss gab es bei der Bewertung der Maßnahmen extrem unterschiedliche Meinungen.

Für Harald Fieker, Vorsitzender des Finanzausschusses, wie auch Vorsitzender der Gruppe FDP/Aktiv im Stadtrat, sind die Standpunkte der Mehrheitsgruppe, die die SPD jüngst noch einmal erläuterte, sowie auch die des ehemaligen Ratsherrn Hans-Christian Metzger nicht nachvollziehbar. Er hat die Zahlen und Maßnahmen im Bereich der Finanzen rund um die Städtischen Gesellschaften – und deren Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Bad Sachsa – noch einmal analysiert.

400.000 Euro Zins und Tilgung

„Im Jahr 2013 und 2016 hat die Stadt Bad Sachsa für die städtischen Gesellschaften 8,5 Millionen an Krediten aufgenommen. Die Stadt Bad Sachsa zahlt aus dem Haushalt jährlich an Tilgung und Zinsen etwa 400.000 Euro für die Kredite der Gesellschaften. Zusätzlich zahlen wir seit dem 2018 jährliche Zuschüsse in Höhe von 520.000 Euro an die Bädergesellschaft und die Holding. Insgesamt ist der Haushalt der Stadt jährlich also mit 910.000 Euro belastet“, fasst Fieker zusammen.

Mit diesem Geld seien bisher erhebliche Investitionen im Salztalparadies durch die Errichtung eines neuen Blockheizkraftwerkes, sowie der vorgenommene Austausch der Heizungs- und Warmwasserzirkulationspumpen und von raumlufttechnischen Anlagen im Bad vorgenommen worden, „mit dem Ziel das Schwimm- und Freizeitbad Salztal Paradies dauerhaft in Bad Sachsa zu erhalten. Hierdurch ergaben sich Einsparungen bei den Unterhaltungskosten in beträchtlicher Höhe.“

Fördermittel beantragt

Um weitere energetische Sanierungen im Bad durchführen zu können, wurde der im Jahr 2018 gestellte Antrag der Stadt Bad Sachsa für Fördermittel aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport-, Jugend und Kultur“ positiv entschieden. Die Bundesförderung ist auf bis zu 3,6 Millionen Euro festgesetzt, wobei die Stadt Bad Sachsa einen Eigenanteil von 400.000 Euro aufbringen muss. Der Förderzeitraum erstreckt sich grundsätzlich auf die Jahre 2021 bis 2024.

„Durch diese weiteren Sanierungen mit den verschiedenen Fördermitteln ergeben sich noch weitere Einsparungen bei den Unterhaltungskosten.“ Aus diesem Grund rechtfertige dieses auch die geplanten Einsparungen bei den städtischen Gesellschaften, die für die Erlangung der Bedarfszuweisung notwendig seien, allen voran die Kürzung des Zuschusses (ab dem Jahr 2021 um 100.000 Euro, ab dem Jahr 2022 weitere 120.000 Euro, ab dem Jahr 2023 um weitere 150.000 Euro).

Zu Einsparungen verpflichtet

„Die Stadt Bad Sachsa hat sich mit dem Abschluss des Zukunftsvertrages und dessen Nachverhandlung zu Konsolidierungsmaßnahmen (Einsparungen) auch bei den Städtischen Gesellschaften gegenüber dem Innenministerium in Hannover verpflichtet“, fasst Harald Fieker zusammen.

Allerdings seien diese seitens der Bad Sachsaer Politik und Verwaltung erklärten Einsparungen nur teilweise umgesetzt worden. Die Konsequenz: „Seit dem Jahr gibt es wiederholt Hinweise der Kommunalaufsicht des Landkreises Göttingen zu der schlechten Haushaltssituation bei den Haushaltsgenehmigungen unserer Stadt“, betont der Finanzausschussvorsitzende ausdrücklich.

„Eine Verbesserung an unserer Haushaltssituation ist ohne eine finanzielle Unterstützung durch das Land Niedersachsen nicht möglich.“ Aus eben diesen Gründen habe das Innenministerium der Stadt Bad Sachsa Bedarfszuweisungen beziehungsweise Finanzhilfen in der Höhe von insgesamt 1,53 Millionen Euro in Aussicht gestellt – das aber wie bei vorangegangenen Bedarfszuweisungen auch verknüpft mit Forderungen für eine mögliche Auszahlung.

Sparkurs gilt für alle

„Die Bedingung hierfür ist eben, dass die Stadt Bad Sachsa unter Einbeziehung der städtischen Gesellschaften geeignete und nachhaltig wirkende Konsolidierungsmaßnahmen im Haushalt durchführt.“