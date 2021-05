SPD fürchtet das Aus des Tourismus in Bad Sachsa

Es war ein kommunalpolitischer Paukenschlag: Der Stadt Bad Sachsa waren Bedarfszuweisungen für die Jahre 2019 und 2020 in einer Gesamthöhe von 1,53 Millionen Euro in Aussicht gestellt worden – doch diese wurden mit der Mehrheit der Stimmen von SPD, CDU und Grünen bei der Sitzung des Stadtrates abgelehnt. Die Vertreter von SPD, CDU und Grünen sprachen sich bei der Sitzung des Stadtrates gegen den Abschluss einer Zielvereinbarung mit dem Innenministerium und dem Landkreis Göttingen aus (Drucksache 16/21 zu TOP 18 der Ratssitzung vom 10. Mai 2021), die den Bürgermeister ermächtigt hätten, entsprechende Verhandlungen mit den Beteiligten führen zu dürfen. Für den Abschluss sollten umfangreiche Konsolidierungsmaßnahmen in Höhe von 590.000 Euro beschlossen und ein Beteiligungscontrolling bei den Städtischen Gesellschaften eingeführt werden.

„Gesellschaften vor dem Aus“

Frank Kellner, Fraktionsvorsitzender der SPD-Ratsfraktion, erläutert in einer Stellungnahme noch einmal die Beweggründe. „Wir als SPD-Fraktion stehen den Bedarfszuweisungen vom Land immer offen gegenüber und haben diese auch in der Vergangenheit angenommen. Wir lehnen jedoch – wie im aktuellen Fall – Bedarfszuweisungen ab, die an Voraussetzungen geknüpft sind, die als Folge den Verlust der städtischen Gesellschaften, den Verlust unseres touristischen Angebots und damit einen Rückfall in vergangene Tage bedeuten! Deshalb konnten wir diesem Beschlussvorschlag nicht zustimmen.“

Das Land Niedersachsen hatte Bedarfszuweisung in einer Gesamthöhe von 1.530.000 Euro in Aussicht gestellt, wenn die Stadt Bad Sachsa im Gegenzug eine Zielvereinbarung abschließt, die Einsparungen in Höhe von 590.000 Euro vorsieht und diese Einsparungen auch durchführt. Die Stadtverwaltung hatte hierzu einen entsprechenden Maßnahmenkatalog erarbeitet.

Zu den Bedarfszuweisungen gehörten Sondermittel in Höhe von 340.000 Euro für den Brandschutz. 90.000 Euro sollte die Stadt Bad Sachsa für den bereits beschafften neuen Einsatzleitwagen der Feuerwehr Bad Sachsa erhalten sowie 250.000 Euro für den Bau des neuen Gerätehauses der Ortsfeuerwehr Tettenborn, „das auch ohne diese Bedarfszuweisungen errichtet wird. Der größere Teil, 1.190.000 Euro, sollte in die Schuldentilgung des städtischen Haushalts fließen. Dringend notwendige Investitionen wären mit diesem Geld nicht möglich gewesen“, erklärt Kellner.

„Existenzbedrohende Situation“

Die SPD-Fraktion habe diese Zielvereinbarung abgelehnt, weil die vorgesehenen Einsparungen in Höhe von 590.000 Euro nicht solide dargestellt wurden und auch die städtischen Gesellschaften „mit einer sehr hohen Absenkung der städtischen Zuschüsse in eine existenzbedrohende Situation“ gebracht worden wären.

Bislang erhalten die städtischen Gesellschaften einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 520.000 Euro. Dieser Betrag sollte in einer ersten Stufe in diesem Jahr auf 420.000 Euro gesenkt werden. Im Jahr 2022 wäre hiervon eine weitere Kürzung auf 300.000 Euro gefolgt. Im Jahr 2023 wäre dieser Betrag weiter auf 150.000 Euro an jährlichen Zuschüssen für die städtischen Gesellschaften herunter gekürzt worden. „Das bedeutet eine Kürzung der Zuschüsse binnen drei Jahren um fast 75 Prozent!“, heißt es in der Mitteilung.

Die SPD moniert, dass im gleichen Zuge der Bad Sachsa Holding weitere Belastungen, wie die Zahlung einer Pacht für den Ravensberg, die Räumung der Parkplätze auf dem Ravensberg und den Einzug und die Bearbeitung der Gästebeiträge auferlegt werden sollten laut Vorschlagsliste. In naher Zukunft käme auch noch die Zahlung von rund 75.000 Euro pro Jahr für das Gästeticket Hatix hinzu.

Lockdown verringert Einnahmen

Auch zukünftige baubedingte Einschränkungen beim Besuchsangebot des Schwimmbades, in das die Bädergesellschaft in den kommenden vier Jahren voraussichtlich vier Millionen Euro für eine Verbesserung des Angebotes investiert, könnten sich auf die Einnahmesituation auswirken. Überdies seien die Auswirkungen der fehlenden Gästebeiträge und Eintrittsgelder bei rund Monaten Lockdown und weiter bestehenden Fixkosten in den Jahren 2020/2021 noch nicht abschließend absehbar, führt Kellern in der Pressemitteilung aus.

„Die Bad Sachsa Holding ist die Gesellschaft, die hier vor Ort mit den zur Verfügung stehenden Mitteln unter anderem den Märchengrund, die Minigolfplätze (Bad Sachsa und Steina), den Bootsverleih auf dem Schmelzteich, den gesamten Kurpark, den Berghof Ravensberg, das Kurhaus, die Touristinfo, die Ausstellung Kinder des 20. Juli und den Wintersportbetrieb auf dem Ravensberg in Betrieb hält. Hinzu kommt noch die touristische Vermarktung der Stadt mitsamt dem Veranstaltungsmanagement. Dies alles und die Existenz unserer eigenen städtischen Gesellschaften wird durch das vorgegebene Konsolidierungsziel aufs Spiel gesetzt!“, bilanziert der SPD-Fraktionsvorsitzende.

Blick in die Vergangenheit

Für ihn ist bei der Bewertung der Situation aber auch der Blick in die Vergangenheit wichtig: „In den 1990er Jahren wurde das Schwimmbad mit den Einnahmen der Stadtwerke finanziell gestützt und der Kurbetrieb mit rund 1.000.000 Deutsche Mark von der Stadt Bad Sachsa. Die Liberalisierung des Strommarktes hat dazu geführt, dass die Erträge der Stadtwerke eingebrochen sind. Die damalige Kurlandschaft wurde durch unter anderem bundesgesetzliche Regelungen im Kursektor heruntergefahren. Dies hat zu massiven Mindereinnahmen geführt. Die Folge war eine Kapitalmaßnahme in Höhe von 5,5 Millionen Euro Euro im Jahr 2011 für die Holding und die Bädergesellschaft, um aufgelaufene Defizite auszugleichen und den Bestand der Gesellschaften zu sichern.“

Im Jahr 2016 erhielten die Gesellschaften einen städtischen Zuschuss von 150.000 Euro – so, wie es in dem abgelehnten Beschluss auch wieder geplant war. Gleichzeitig wurden etwa 500.000 Euro des Gewinns der Stadtwerke an die Bädergesellschaft abgeführt. „Diese Maßnahmen reichten nicht aus, um die Gesellschaften zu stützen. Deshalb wurde eine weitere Kapitalmaßnahme in Höhe von drei Millionen Euro erforderlich, um die Gesellschaften zu stützen.“

Zuschuss erhöht

Weiterhin seien im Jahr 2016 vom Stadtrat die Gebühren und Abgaben zweckgebunden erhöht worden, um den Gesellschaften die Zuschüsse in der aktuellen Höhe von 520.000 Euro zukommen zu lassen. Damit sollten weitere Kapitalmaßnahmen verhindert werden und auch der inzwischen deutlich sichtbare Sanierungsstau aufgelöst werden (Anmerkung der Redaktion: Ursprünglich sollten im Jahr 2016 neben der Kapitalmaßnahme in Höhe von drei Millionen Euro noch weitere drei Millionen Euro als Kredit von den Stadtwerken aufgenommen werden, für die die Stadt Bad Sachsa bürgen sollte. Dies wurde jedoch seitens der Kommunalaufsicht in Göttingen abgelehnt, da Bad Sachsa nicht die notwendige Finanzkraft besaß).

Zu diesem Zeitpunkt erhöhten sich somit die jährlichen städtischen Zuschüsse von 150.000 Euro auf 520.000 Euro an die Gesellschaften. „Damit konnte der Bestand der Gesellschaften gesichert und die touristische Anziehungskraft von Bad Sachsa am gestärkt werden.“

Gebühren wieder senken

Wenn nun heute von einigen Mitgliedern des Stadtrates verlangt werde, die Zuschüsse an die Gesellschaften zurückzufahren, um den städtischen Haushalt zu entschulden, gleichzeitig aber die damals zweckgebundenen Gebühren und Abgaben der Einwohner nicht wieder gesenkt würden, sei dies nicht ehrlich, betont Frank Kellner. Zudem würden dadurch wichtige Investitionen in den Tourismus verhindert, um im städtischen Haushalt während einer Niedrigzinsphase Schulden zu tilgen.

„Ergänzend weisen wir noch darauf hin, dass Teile der aufgeführten Konsolidierungsmaßnahmen auf einem sehr wackeligen Fundament stehen. Nach dem derzeitigen Stand sind Grundsteuereinnahmen aus dem Baugebiet Spitzacker in Neuhof nicht abzusehen. Hier wird mit Sicherheit die nächsten Jahre nicht gebaut werden“, heißt es weiter in der Pressemitteilung.

Reizthema Controlling

Abschließend wird in dem Schreiben mitgeteilt: „Das überdies geforderte Beteiligungscontrolling für die städtischen Gesellschaften hätte dort eine weitere Arbeitsstelle und die damit verbundenen Kosten für die Gesellschaften zur Folge.“ In der Vorlage der Stadtverwaltung zum Controlling wird unter Punkt 3 beschrieben, dass gemäß Niedersächsischem Kommunalverfassungsgesetz die Stadt Bad Sachsa die Gesellschaften im Sinne der von ihr zu erfüllenden Zwecke überwache und koordiniere. Die Beteiligungsverwaltung wird im Bereich der Kämmerei eingerichtet – es wird also keine neue Stelle geschaffen. Die Vorlage, inklusive auch der Sparmaßnahmen, ist hier nachzulesen: https://bit.ly/3eYrhR1.