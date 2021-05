Sozialdemokraten im Südharz̈ wählen ihre Kreistagskandidaten

Der SPD-Unterbezirk Göttingen hat auf der vergangenen Kreiswahlkonferenz für den Wahlbereich 13 im Landkreis Göttingen die endgültige Aufstellung seiner Kandidatinnen und Kandidaten für den Südharz gewählt. Der Wahlbereich umfasst die Orte Bad Lauterberg, Bad Sachsa und Walkenried.

Zur Kreistagswahl am 12. September 2021 wird die Wahlliste der SPD in der Region Südharz durch die Spitzenkandidatin Saskia Liebing aus Bad Sachsa angeführt. Gefolgt vom SPD-Kreistagsabgeordneter Ingo Fiedler aus Bad Lauterberg und Rosita Klenner aus dem SPD-Ortsverein Walkenried. Alle drei hoben hervor: „Wir wollen für den Südharz sozialdemokratische Politik betreiben, nah an den Menschen sein und unsere Region mit einer starken Stimme in Göttingen gut vertreten. Bereits jetzt haben wir viel Zuspruch von Wählerinnen und Wählern aus unserer Region erhalten. Gemeinsam werden wir für ein gutes Wahlergebnis kämpfen.“

Die Wahlliste wird durch Carsten Georg, Petra Schultheis, Gerhard Bendlin, Frank Kellner, Uwe Speit und Barbara Rien ergänzt.

Auch hier zeigte sich das Spitzenteam begeistert: „Wir freuen uns, dass wir für diese Liste Kandidatinnen und Kandidaten gewinnen konnten, die alle drei Kommunen lange kennen und in ihren Orten gut vernetzt sind. Alle Kandidatinnen und Kandidaten verfügen über sehr gute Erfahrungen in der Kommunalpolitik. Mit dieser Liste werden wir es schaffen, dass die SPD im Landkreis Göttingen erneut die stärkste politische Kraft wird. Mit Marcel Riethig als Landratskandidaten und Dr. Andreas Philippi als Bundestagskandidaten haben wir ein schlagkräftiges Team für unseren Landkreis.“