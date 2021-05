Gutwerk Bad Sachsa: Sechs Jahre gute Arbeit geleistet

Das Gutwerk in Bad Sachsa kann bereits auf sechs Jahre gute Arbeit zurückblicken. Am 29. April war es soweit – der Geburtstag konnte begangen werden. Nach vielen Überlegungen, wie man in dieser Zeit das „5 plus 1“-Bestehen feiern könnte, entscheiden sich die Initiatoren Sandra Ludwig und Henning Küker kurzer Hand, an der frischen Luft Waffeln und Kaffee „im Vorbeigehen“ zu verschenkt. Sogar die Sonne gratulierte zum Geburtstag.

Viele Menschen kamen vorbei, um sich gemeinsam über sechs Jahre Gutwerk in Bad Sachsa zu freuen. Das Gutwerk in Bad Sachsa ist eine Initiative der Tannenhof Fachpflegeheime GmbH. Es ist eine Anlaufstelle für Menschen, die Rat suchen oder Hilfe brauchen. So gibt es Unterstützung z.B. beim Ausfüllen von Formularen oder auch bei der Überlegung, welche Leistungen man beantragen kann. Das Gutwerk ist aber viel mehr. Es ist ein sozialer Ort, wo man Ansprechpartner findet, Nachbarschaftshilfe vermittelt wird oder Angebote zum gemeinsamen Spielen, Basteln usw. stattfinden. Auch eine sehr aktive Handarbeitsgruppe hat sich im Gutwerk zusammengefunden.

Passanten und Gratulanten freuten sich über Waffeln und Kaffee „to go“ von den Gutwerkern. Foto: Privat / Gutwerk Bad Sachsa

Durch die fleißigen Helfer konnten schon einige tausend Euro an verschiedene Projekte „für die Kinder unserer Stadt“ gespendet werden (wir berichteten). Viele Menschen, auch eine Selbsthilfegruppe, nutzen nun schon seit sechs Jahren das Gutwerk als Ort der Begegnung und der gegenseitigen Hilfe.

Natürlich ist auch das Gutwerk seit einem Jahr von den Folgen der Corona-Pandemie betroffen und musste die Türen vorübergehend schließen. Beratungen mit Einzelpersonen und mit Termin sind nun wieder möglich. Die begleitende Aktion des Jubiläums war die „Gutmenschsuche“. Sie wurde mit einer erfreulichen Resonanz von 40 benannten Gutmenschen abgeschlossen. Jeder Teilnehmer erhält nun ein Geschenk für seinen „Gutmenschen“ zugesandt und nimmt zusätzlich noch an der Verlosung von zehn Restaurantgutscheinen statt – vielleicht für ein gemeinsames Essen mit dem Gutmenschen. Die Ziehung der Gewinner der Gutscheine findet am morgigen Dienstag, 11. Mai, statt.

Weitere Informationen erhalten Interessierte online auf der Website www.gutwerk.net sowie unter Telefon 05523/9999322.

