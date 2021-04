Säckeweise Müll an Bad Sachsas Straßenrändern gesammelt

Dem Wohlstandsmüll am Straßenrand entlang der Zufahrtsstraßen der Stadt Bad Sachsa hat Joachim Becker den Kampf angesagt. Nicht länger darüber ärgern, sondern aufräumen – unter diesem Motto sammelte er die Flaschen, Verpackungen und vieles mehr ein. Nach insgesamt fünf Etappen hat er seine Aktion mit einer Sammlung entlang der L 604 vom Penny-Markt bis zum Kreisel an der B 243 und von der Einfahrt Jugendherbergstraße bis zum Ortseingang Tettenborn-Kolonie beendet, „ehe der Pflanzenwuchs das Müllsammeln in den Straßengräben erschwert“.

Eierlikör und Sekt sehr beliebt

Auch bei der jüngsten Aktion konnte er wieder einige Besonderheiten bei den Umweltsündern feststellen. „Der Eierlikör-Liebhaber hat auf dem Weg Richtung Tettenborn insgesamt 10 Flaschen „verloren“ und auf dem größten Teil der L 604- zwischen Bahnhofstraße und Jugendherbergstraße fielen die Sekt-Freunde und Jägermeister-Konsumenten sehr stark und unangenehm auf“, bilanziert er.

Spitzenreiter beim Müll blieben aber unangefochten leere Zigarettenschachteln gefolgt von Togo-Bechern und die dazu gehörenden Frühstücksverpackungen sämtlicher Bäckereien und Metzgereien der Gegend. Zudem würden auch oft die Alufolien der hausgemachten Frühstücksbrote in die Natur entsorgt. „Ihr Verfall wird mit Sicherheit sehr viel länger dauern wie der der Tüten.“

Folgen der Pandemie erkennbar

Auch die Folgen der Pandemie seien beim Müll erkennbar. Schutzmasken und Einweghandschuhe würden weiterhin massenhaft am Straßenrand entsorgt, „sie werden sicher im nächsten Jahr der Sieger bei den Müllmengen sein“.

Hinweisschilder mit klarer Botschaft hat Joachim Becker entlang der Straßen aufgestellt. Foto: Joachim Becker / Privat

Bereits jetzt seien aber auch die vielen achtlos entsorgten Glasflaschen ein Problem, mehr als 300 Stück hat Joachim Becker eingesammelt. „Nicht nur, dass sie nicht verrotten, sie können zu Bränden führen und werden auch oft beim maschinellen Reinigen der Gräben zerstört und die Scherben führen somit zu weiterer Gefahr“, fasst Becker seine Eindrücke zusammen.

Da „lobt“ er sich denjenigen, der sein Glas-Leergut vor dem Wegwerfen in einen Wollstrumpf steckte. „Dadurch konnte ich die Scherben am Stück entsorgen.“

Kurioses wie Dessous und Gardinenstangen entsorgt

Aber auch Kurioses landete in den Müllsäcken von Joachim Becker. „Was sich Mitmenschen beim Wegwerfen in die Natur von Jeanshosen, Dessous, Schuhen, Packungen mit neuen Slipeinlagen, vollen Cremedosen, Kanistern mit Öl, Farbe oder Bremsflüssigkeit; Fußmatten, Gardinenstangen und vielem anderem denken, wird wohl auf ewig ihr Geheimnis bleiben.“

Und trotz der Tatsache, dass bereits zwei Tage nach dem Ende der Sammelaktion wieder die ersten Flaschen und Verpackungen achtlos im Straßengraben lagen, bleibt für den Bad Sachsas die Bilanz positiv. „Es ist doch ein gutes Gefühl, wenn man sich nicht nur über den Dreck ärgert, sondern auch was dagegen unternehmen kann.“ Joachim Becker hofft darauf, dass viele Menschen in der Region seiner Aktion folgen und auch einmal aufbrechen, um den Wohlstandsmüll einzusammeln. Am meisten aber würde er sich natürlich wünschen, dass niemand mehr seine Reste einfach achtlos wegwirft.