Bad Sachsaer sagt dem Wohlstandsmüll den Kampf an

Sie sind ein irgendwie gewohntes Bild geworden, wie Ärgernis gleichermaßen: der achtlos weggeworfene Müll in den Straßengräben. Und auch wenn viele Menschen dieses Verhalten missbilligen, für den Bad Sachsaer Joachim Becker hat diese Müllentsorgen im Vorbeifahren in der Natur zugenommen. Hinnehmen wollte er dieses aber nicht länger und hat deshalb vor kurzem begonnen, in Etappen entlang der Zufahrtsstraßen der Stadt Bad Sachsa den Müll aus den Straßengräben einzusammeln. Um vielleicht doch bei dem einen oder anderen Müllfrevler ein Umdenken zu bewirken, hat der Bad Sachsaer auch einige Hinweisschilder erstellt und diese am Straßenrand aufgehangen. Er hat sie extra groß und bunt beschriftet, „so dass jeder die Botschaft mitbekommen sollte“.

Viele Masken gefunden

Die Bilanz, die Joachim Becker nach der ersten Aktion ziehen muss, sei erschreckend: Was man alles finden könne. Neben den üblichen Verpackungen aus Pappe und Kunststoff, Farb- und Ölbehältern, Radkappen und anderen Autoteilen, sowie mehr als 200 Flaschen jeder Art und Größe, seien es immer mehr Corona-Schutzmasken, die weggeworfen wurden. Sogar ein weißes Oberhemd fand sich an.

Deutliches Hinweisschild. Foto: Joachim Becker / Privat

Von der Häufung mancher Fundstücke an bestimmten Stellen der Sammelstrecken könnte man laut dem Bad Sachsaer sogar Rückschlüsse auf ihre „Entsorger“ ziehen. Beispielsweise entledigte sich ein Unbekannter von zehn Stück 100-Milliliter-Kräuterlikörflaschen unmittelbar hinter der B 243-Unterführung Richtung Kreisel.

Sektflaschen im Kreisel

Direkt vor der Kreisel-Einfahrt sei es hingegen ein „Kümmerling“-Liebhaber, der vergesse, sein Leergut mitzunehmen. „Im Kreisel selbst ist es scheinbar der Drehschwindel, der bei Mitmenschen die leeren Sektflaschen fliegen lässt.“ Zwischen der Einfahrt von der L 604 in die Jugendherbergstraße bis zur Abfahrt Tettenborn gebe es dann auf einem kurzen Stück den Liebhaber von vier großen Kräuterlikörflaschen und ein paar Meter weiter den „Weinkenner“ einiger günstiger Rose-Weine. Umgekehrt würden auf diesem Straßenstück auch viele gebrauchte Atemschutzmasken entsorgt.

Von der Abfahrt Tettenborn bis zum Brockenblickweg „ist es schließlich der Eierlikör-Liebhaber, der sich als Umweltferkel outet“, fasst der Bad Sachsaer seine Eindrücke zusammen. Allerdings waren zwei der vier Flaschen, die dort lagen, halbvoll. „Vielleicht haben sie ihm nicht gemundet“, beschreibt Joachim Becker. Man könnte sich viele Gedanken „über das unsinnige, egoistische Verhalten dieser ‚lieben‘ Mitmenschen machen, ein Vorbild sind sie nicht.“

Reichlich Abfall sammelte der Bad Sachsaer Joachim Becker. Foto: Joachim Becker / Privat