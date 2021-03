In Bad Sachsa und Neuhof: Trinkwassernetz wird gewartet

Bad Sachsa. Aufgrund von Wartungsarbeiten muss die Trinkwasserversorgung in Teilen des Stadtgebietes von Bad Sachsa am 25. März kurzfristig eingestellt werden.

ARCHIV - 08.08.2019, Brandenburg, Sieversdorf: Am Wasserhahn in einer Küche wird ein Trinkglas mit Leitungswasser befüllt. (Zu dpa "Digitale Systeme in der Wasserversorgung - Hilfe in heißen Sommern") Foto: Patrick Pleul/zb/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Aufgrund von weiteren Reparaturarbeiten am Trinkwasserversorgungsnetz für die obere Druckzone in Neuhof,sowie den erforderlichen Austausch eines Unterflurhydranten in der Bahnhofstraße Bad Sachsa, muss die Versorgung für die obere Druckzone (Oberdorf) im Ortsteil Neuhof, sowie für die Bahnhofstraße in Bad Sachsa (zwischen Haus Nummer 6 bis 53), am Donnerstag, 25. März, in der Zeit von ca. 9 bis 15 Uhr eingestellt werden. Dies teilen die Stadtwerke Bad Sachsa mit.

Nach den Arbeiten wird das Netz gespült, hier kann es vereinzelt zu Lufteinschlüssen und Eintrübungen kommen. Die Verantwortlichen der Stadtwerke bitten um Verständnis für die der Versorgungssicherheit dienenden Arbeiten.