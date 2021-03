Mobiles Impfzentrum in Walkenried wird eingerichtet

Walkenried. Landkreis und Gemeindeverwaltung bieten am 27. März einen besonderen Impfservice für Senioren an.

In der Gemeinde Walkenried wird am kommenden Samstag, dem 27. März, temporär ein mobiles Impfzentrum eingerichtet. Der Landkreis Göttingen und die Gemeinde geben gemeinsam mobilitätseingeschränkten Menschen die Möglichkeit, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen, ohne die für sie beschwerliche Anreise zum stationären Impfzentrum in Herzberg auf sich nehmen zu müssen, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung.

„Impfen ist entscheidend, um die verletzliche Gruppe der Älteren vor Corona zu schützen und schwere Krankheitsverläufe zu verhindern“, macht Landrat Bernhard Reuter deutlich. „Bewohnerinnen und Bewohnern in den Alten- und Pflegeheimen haben wir mit mobilen Teams bereits versorgt. Gemeinsam mit der Gemeinde können wir nun noch mehr Seniorinnen und Senioren ein gut erreichbares Impfangebot machen“, führt er aus.

Viele Ehrenamtliche helfen mit

„Wir haben frühzeitig das Signal gegeben, dass wir ein mobiles Impfzentrum für die Menschen in der Gemeinde brauchen. Entsprechend unterstützen wir Organisation und Durchführung mit Beschäftigten aus der Verwaltung und ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern des Vereins Wir Walkenrieder und aus den Reihen des Rates“, ergänzt Christopher Wagner, Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters: „Die Einladungsschreiben an die Impfberechtigten sind bereits raus“, kann er berichten.

Derzeit gibt es etwa 300 Bürgerinnen und Bürger in der Gemeinde Walkenried, die das 80. Lebensjahr überschritten haben und zu Hause leben. Sie gehören laut Impfverordnung zur Gruppe mit der höchsten Priorität und sind nicht bereits über die Alten- und Pflegeheime versorgt.

Personen wurden eingeladen

Der Landkreis Göttingen wird derzeit nur in begrenztem Umfang mit Impfstoff beliefert; für das mobile Impfzentrum in Walkenried stehen 170 Impfdosen des Herstellers BioNTech zur Verfügung. Entsprechend wurde ein festgelegter Personenkreis zum mobilen Impfzentrum eingeladen und gegebenenfalls können nicht alle Anmeldungen berücksichtigt werden; dafür bitten Landkreis und Gemeinde um Verständnis.

„Auch wenn wir wenig Impfstoff haben, ist es richtig, ein dezentrales Angebot im Kreisgebiet zu machen – insbesondere dort, wo die Wege weit sind“, sagt Landrat Reuter.

Neben einer geeigneten Immobilie sei dabei die starke Unterstützung der Gemeinde unerlässlich. Das sei in Walkenried der Fall. Der Krisenstab des Landkreises Göttingen bringt Impfstoff, impfbefähigtes Personal, Verwaltungs- und Sicherheitspersonal ein. Gebäude, Aufbau, Einladung und Betreuung der Impfberechtigten werden von der Gemeinde organisiert.

„Ich bin zuversichtlich, dass wir alle Impfdosen an die Frau und an den Mann bringen“, ist Verwaltungschef Christopher Wagner zuversichtlich.