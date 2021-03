Idee: Walkenrieds Abwassernetz an Klärwerk Bad Sachsa anschließen

Bad Sachsa. Die Stadtverwaltung soll prüfen, ob der Vorschlag technisch möglich ist, so die SPD-Fraktion in Bad Sachsa.

Am 31. Dezember 2022 läuft der Vertrag mit der Firma WTE, dem Betreiber der Kläranlage in Walkenried, aus. „Bislang ist noch unklar, wie es dann in Walkenried weitergehen soll“, schreibt der SPD-Ortsverein Bad Sachsa in einer Mitteilung.

Zu dem Thema sagt Carsten Georg, stellvertretender Fraktionsvorsitzender: „Um weiter steigende Abwassergebühren zu verhindern, hat die SPD-Fraktion im Stadtrat den Antrag gestellt, den Anschluss des Walkenrieder Abwassernetzes an das Klärwerk der Stadt Bad Sachsa zu prüfen. In der jetzigen Phase ist es entscheidend, frühzeitig die Weichen zu stellen, um eine Win-Win-Situation für Walkenried und Bad Sachsa zu schaffen. Durch den Zusammenschluss könnten wir es schaffen, dass die Abwassergebühren konstant bleiben oder womöglich sogar sinken.“

Kosten für Erweiterung prüfen

Nach dem Antrag der SPD-Fraktion soll die Verwaltung prüfen, ob die technischen Möglichkeiten bestehen, das Abwassernetz der Gemeinde Walkenried an die Kläranlage der Stadt Bad Sachsa anzuschließen. Zudem soll geprüft werden, wie hoch die Kosten für eine Erweiterung der Kläranlage wären, sollte deren Kapazität nicht ausreichen.

„Sowohl die Bürgerinnen und Bürger aus Bad Sachsa als auch aus Walkenried haben sich klar gegen eine Fusion mit Bad Lauterberg ausgesprochen. Dieses starke basisdemokratische Signal müssen wir nutzen, um die Position von Bad Sachsa und Walkenried durch eine Interkommunale Zusammenarbeit, wie beispielsweise die gemeinsame Abwasseraufbereitung, weiter zu stärken,“ sagt Georg weiter. „Wir brauchen mehr Zusammenarbeit mit Walkenried.“