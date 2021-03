Bad Sachsa: Päda-Kollegium nutzt Teams für den Unterricht

Nachdem zu Beginn des Schuljahres mit großer Mehrheit der Beschluss getroffen worden war, von jetzt an am Internatsgymnasium Pädagogium Bad Sachsa Microsoft Teams als Kommunikationsplattform zu nutzen, fanden zuerst kurze Einführungen für das Kollegium statt, auf deren Basis man sich in kleinen Gruppen in die Handhabung einarbeitete und die Software auch schon für die Begleitung des Präsenzunterrichts nutzte. So ging man vorbereitet in die Schulschließungen ab Januar diesen Jahres.

Nach mehreren Wochen intensiver Nutzung wurden Punkte gesammelt, zu denen die Kolleginnen und Kollegen noch mehr wissen wollten. Dr. Rainer Hattenhauer und André Lang konzipierten daraufhin je drei Workshops für Anfänger und Fortgeschrittene. Am 25. Februar drückte dann das Kollegium unter Leitung der beiden Fachleute die digitale Schulbank, lernte oder festigte das theoretische Wissen und erprobte es dann. Gut gerüstet ging es dann in die weitere Phase des Distanzlernens, die hoffentlich bald wieder durch Präsenzunterricht abgelöst werden wird. Um Pfingsten ist eine weitere Fortbildung geplant, die ein Dozent von Microsoft durchführen soll.