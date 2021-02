Hundefreundliche Gastgeber stehen im Fokus

Nicht nur in einer Hütte neben dem Haus, wie unser Symbolbild zeigt, sondern mit in den Pensionen, Ferienwohnungen usw., sollen die Hunde wohnen dürfen im Urlaub im Südharz.

Die Tourist-Informationen im Oberharz, in Bad Sachsa und in der Gemeinde Walkenried starten gemeinsam mit den Leistungsträgern vor Ort mit der ersten Sterne Vergabe für hundefreundliche Unterkünfte, die sogenannte Pfoten Klassifizierung in eine neue Qualitätsoffensive. Die bundesweite Auszeichnung hundegerechter Unterkünfte nimmt damit den Trend zum Urlaub mit Hund auf und signalisiert den Gästen Haustierfreundlichkeit und Spezialisierungsumfang der jeweiligen Ferienunterkünfte.

Gemeinsame Initiative

Initiiert hat die neue Klassifizierung die GLC Glücksburg Consulting AG, die auch Geschäftsbesorger im Bereich Tourismus in den drei Harzdestinationen ist, gemeinsam mit den Kooperationspartnern Deine Tierwelt und dem Deutschen Tourismus Verband (DTV).

„Die sogenannte Pfoten-Klassifizierung erfolgt als Zusatz zu einer bestehenden DTV-Klassifizierung. Damit wird sichergestellt, dass nur qualitätsgeprüfte Unterkünfte eine Auszeichnung erhalten können.“ erläutert Karen Ruppelt, Teamleitung der Tourist-Informationen Bad Sachsa und Walkenried. Es können, je nach Ausstattung, Ausrichtung und Spezialisierungsumfang ein bis fünf Pfoten erreicht werden.

Im Oberharz konnten im Januar die Tourist-Informationen zwei Objekte im Rahmen der Pfoten-Klassifizierung prüfen und bewerten: das Ferienhaus Georgenhöhe in Wildemann erreichte Bestnote mit fünf Pfoten und die Ferienlodge in Schulenberg bestand den Qualitätscheck mit vier Pfoten.

„Wir haben selber Hunde und freuen uns über jeden vierbeinigen Gast. Das möchten wir natürlich auch allen Hundefreunden mit einem offiziellen Sigel signalisieren“ freut sich Familie Acar-Grothe, Besitzer der Georgenhöhe, über die Pfoten-Auszeichnung mit Bestnote. „Die Klassifizierung ergänzt genau mein Angebot, das ich für Gäste schon seit längerer Zeit vorhalte – da war für mich klar, dass ich direkt auch bei der Pfoten-Klassifizierung dabei bin“ erklärt Shirley Beck, Besitzerin der Ferienlodge, ergänzend.

Viele Interessierte

Auch in Bad Sachsa gibt es bereits interessierte Vermieter, die sich innerhalb der Offensive klassifizieren lassen möchten.

Die neue Klassifizierungsmöglichkeit soll jedoch nicht für sich alleine stehen, sondern wird durch eine entsprechende Bewerbung ergänzt.

So werden beispielsweise alle Gastgeber, die ihre Unterkünfte klassifizieren lassen, im nächsten Urlaubsmagazin mit der entsprechenden Anzahl der erreichten Pfoten besonders gekennzeichnet. Auch eine Listung dieser Unterkünfte auf den Webseiten der Touristinformationen wird es geben. Zusätzlich ist die Neuauflage eines Hundeflyers geplant, der eine zielgerichtete Ansprache und Informationsmöglichkeit von Hunde-Urlaubern ermöglicht.

Aktion startet Ende April

Um viele Vermieter für diese neue Klassifizierung zu gewinnen, starten die Tourist-Informationen bis Ende April eine Qualitätsoffensive, bei der die Klassifizierung zu einem vergünstigen Preis angeboten wird. „Unser Ziel ist es, jetzt zum Start mit vielen Gastgebern auf dem Markt entsprechende Haustierfreundlichkeit auch über das Gütesiegel zum Gast zu transportieren. Somit können wir gemeinsam unsere Harzer Regionen mit ihren vielfältigen Möglichkeiten auch für Urlauber mit Hund noch bekannter machen. Wir möchten jetzt die Zeit nutzen, um uns gemeinsam in diesem Bereich stärker aufzustellen“ erläutert Katharina Dundler, Teamleitung der Tourist-Informationen Oberharz.

Gastgeber, die Interesse an einer Pfoten-Klassifizierung haben, können sich bei den Tourist-Informationen Bad Sachsa und der Gemeinde Walkenried unter Telefon 05523 474990 melden und zu ihrem Objekt beraten lassen. Weitere Informationen sind unter www.badsachsa.de sowie www.walkenried-tourismus.de jederzeit nachzulesen.