„Romantischer Winkel“ erneut ausgezeichnet

Ein Lichtblick in den dunklen Corona-Hotelschließungstagen: Das Wellness Resort Romantischer Winkel in Bad Sachsa im Harz wurde nach 2018, 2019 und 2020 zum vierten Mal in Folge mit dem international anerkannten Award ausgezeichnet, der wegen Corona in diesem Jahr „HolidayCheck Special Award 2021“ heißt.

Unter den besten Hotels weltweit

Damit gehört der „Romantische Winkel“ erneut zu den beliebtesten und besten Hotels weltweit. Die Auszeichnung von HolidayCheck, einem der weltweit führenden Bewertungsportale im Internet, erhalten nur Hotels, die besonders oft und erstklassig benotet und zudem auch sehr oft weiterempfohlen wurden.

Für den Award mussten der Durchschnitt aller Bewertungen eines Hotels bei mindestens 5,0 und die Weiterempfehlungsrate bei mehr als 90 Prozent liegen.

125 Bewertungen im Jahr 2020 gesammelt

„2020 haben wir trotz der beiden Corona-Schließungen insgesamt 125 Bewertungen gesammelt. Dabei erreichten wir eine Weiterempfehlungsquote von 96 Prozent sowie 5,8 von sechs möglichen Sonnen“, erläutert Nora Oelkers, Inhaberin des „Romantischen Winkels“.